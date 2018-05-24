瑞典向全国480万家庭发知识手册 普及“战争应对"

半个多世纪以来，瑞典政府再次向全国480万家庭发放战时生存知识手册。
据英国《卫报》5月21日报道，该手册共20页，图文并茂地解释了当战争或危机来临时，人们如何保证食物、水、温暖等基本生存需求，并介绍了警报信号的含义，防空洞的位置以及如何为国家的全面防御做出贡献。除此之外，手册还普及了网络攻击、恐怖袭击、气候变化等知识，甚至专门有一页介绍如何辨别虚假新闻。
手册上写道，“尽管瑞典比很多国家安全，但我们的安全和独立仍然存在威胁。如果你们有所准备，就有利于提高整个国家应对重大压力的能力”。瑞典民事突发事件机构项目负责人丹·埃利亚松表示：“社会是脆弱的，所以我们作为个体需要做好准备。”
报道提到，瑞典政府第一次发放类似的手册还是在1943年二战期间，直到1961年，政府都会定期向公众发放最新手册。1961至1991年间，手册只发给国家和地方政府官员。
《卫报》表示，随着2014年克里米亚并入俄罗斯，俄罗斯的飞机和潜艇进入瑞典领空和领海，是否加入北约等安全讨论被瑞典政府提上日程。报道称，瑞典已经开始扭转军费削减态势，不仅去年进行了25年来最大规模的军事演习，还投票恢复征兵制度，并公布了与丹麦针对俄网络攻击和虚假信息的联合反击计划。
报道说，瑞典已经超过200年没有与任何国家发生过战争。而一旦国家被袭击，手册呼吁瑞典民众“永不放弃，所有煽动停止抵抗的信息都将是伪造的”。
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