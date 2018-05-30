韩媒：“特金会”或将设在新加坡总统府

随着美国总统特朗普再次改口宣布与朝鲜领导人金正恩的会晤或仍将“如期举行”，美朝之间的外交互动迅速升温。为了力争6月12日按期举行峰会，双方在实务层面磋商全面启动。目前，美朝代表团已经在朝韩边境板门店非军事区朝方一侧和新加坡“双管齐下”，就首脑会晤的主要议题以及后勤安保等各项事务展开会谈。29日，媒体传出朝鲜劳动党中央委员会副委员长、统一战线部部长金英哲飞赴美国的消息，并很快得到特朗普的推特确认。
尽管美朝互动如火如荼，但韩国KBS电视台29日称，“美朝在如何弃核及保障朝鲜体制安全方面仍存在分歧”。报道称，特朗普多次表态将为朝鲜经济发展提供支持，但朝鲜并不感兴趣。有分析称，朝鲜要求的是美国必须提供切实保证，保障朝鲜的体制安全，如宣布“终战”、将朝鲜从“支恐国家”名单中删除、美朝建交、签署和平协定等。
让人感到担忧的是，原定于29日结束的美朝板门店会谈当天并没有公布任何结果。有分析称，崔善姫是朝鲜有名的强硬派。几天前，她在谈话中严厉批评用“利比亚模式”威胁朝鲜的美国副总统彭斯，结果招致特朗普发表公开信宣布退出美朝峰会。韩联社称，崔善姬和金成30日将在板门店继续就“朝鲜以无核化换取美国对其体制安全的保障”等核心议题进行工作磋商。韩国《朝鲜日报》透露，板门店会谈中，美方提出了此前总统国家安全事务助理博尔顿所说的要将朝鲜核弹头和导弹等运到海外进行废弃的要求，但朝方表示：“没有任何保证，就无法先交出核武器。”
不过，在新加坡举行的美朝会谈则有好的信号传出。“新加坡总统府成为朝美首脑会晤场所的可能性增大”，韩国《中央日报》29日称，美朝新加坡磋商集中于首脑会谈的时间、地点、警卫等具体计划，考虑到警卫和礼宾的敏感程度等，美朝正将新加坡总统府作为重点场合加以考虑。报道透露，若“金特会”如期举行，双方或在12日一整天进行三次会谈。上午将由蓬佩奥、国防部长马蒂斯和博尔顿等人与朝方核心人士举行小规模会谈，然后进行特朗普和金正恩之间的单独会谈，下午进行美朝代表团的扩大会谈。据知情人士称，若会谈之后有晚宴，这将是这场“世纪谈判”成功的信号。
为了推动“金特会”，特朗普政府也释放出“友好的信号”。美国《华尔街日报》28日援引美国官员的话称，美国政府已经决定推迟对朝鲜实施新一轮重大制裁措施，以推动“金特会”如期举行。此前，为了回应朝方“咄咄逼人”的言论，美国财政部宣称已准备了一套最严厉对朝一揽子制裁计划。（环球网）
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