媒体点名“粉笔张小龙”:这个“现代汉奸”太嚣张

张小龙微博拥有70多万粉丝，旗下粉笔网更是每年培训上万公务员考试考生。可以说，他的一言一行不仅在网络舆论场有一定影响力，某种程度更关系到未来公务员队伍的三观。我们且来看看这位“意见领袖”的言行吧：
据说查阅了某些“史料”，便言之凿凿妄称“日本统治下的苏杭老百姓日子比民国政府好”，还高呼“要把全中国交给日本人统治，这样日子还好过点”。
因为香港经济发达，又曾是英国殖民地，便哀求让英国人来殖民中国，宁愿“被英国人清廉地殖民，也不愿被自己人剥削压迫”，最后更是汪精卫“灵魂附体”，宣称“我是汉奸”。
在张小龙看来，虎门销烟里的林则徐、五四运动里的爱国师生、新民主主义革命里牺牲的仁人志士，不过是些“文盲”和“流氓”。而解放军奋不顾身抢险救灾的行为，也都是为了自己的票子、帽子和位子。
正如有网友抨击的那样：张小龙，你有没有想过，正是因为这些英雄，这些牺牲者、奉献者、守护者，你才有机会在和平天空下，这么安然自在地当喷子？
“意见领袖”张小龙藏在网络的阴暗角落里，以抹黑泼污、侮辱英烈、诋毁国家为能事，打造“公知”形象，标榜自己的思想多么有深度。其目的，无非是“团结”一批“美分”“带路党”，为自己的公司造势。
让张小龙如此肆无忌惮的，可能是他的成功：粉笔网融资多轮，估值过亿——尽管对其公司的主营业务之一国考培训，张小龙有言“考公务员就像傍大款：一劳永逸”“我不是搞教育的，我是做生意的”，但该公司居然还拿到了政府对“科技型中小企业”的资金支持。
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