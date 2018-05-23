提前进餐时间会让人更健康

英国广播公司网站5月20日发表题为《我们的吃饭时间是不是与人体生物钟不符？》的文章称，人们不断得到提醒说，打乱人体生物钟对健康有害。人们的饮食方式是否适合这些昼夜节律，改变饮食习惯能促进人们的健康并有助于减肥吗？
你今天早餐或午餐吃了什么？
很可能不是牛排和薯条、鹰嘴豆咖喱什么的，那是你晚餐通常会吃的东西。
然而有科学家认为，每日提早摄入更多卡路里——并把进餐时间整体提前——可能会对健康有好处。
一项研究发现，减肥中的女性如果在一天当中的早些时候吃午饭，体重就会减得较多；另一项研究则表明，早餐吃得晚与体重指数高有关联。
伦敦大学国王学院的营养科学客座讲师格尔达·波特表示：“有一句古老的谚语说，早餐吃得像国王，午餐吃得像王子，晚餐吃得像穷人。我觉得那是有一定道理的。”
现在，科学家们正试图进一步了解其中的原因，并设法从饮食与人体生物钟之间的关系中寻找答案。
你或许以为人体生物钟的作用就是决定我们应何时睡觉。
但事实上，人体内几乎每个细胞都有生物钟。
它们通过调节血压、体温和激素水平等等让我们做好准备完成一天里的各项任务，比如在清晨醒来。
专家们现正探讨我们的饮食习惯对我们的体内节奏来说是否远非最佳状态。
波特指出：“我们有一个人体生物钟决定着每24小时里每个代谢过程都有一个某件事情应发生的最佳时间。这意味着从新陈代谢的角度来说，晚上吃大餐其实是不对的，因为你的身体已经在放松下来准备过夜了。”
萨里大学的时间生物学和整合生理学高级讲师乔纳森·约翰斯顿说，虽然有研究表明人体在晚上处理食物的能力不太强，但目前还不清楚为什么会这样。
有一种理论是，它与人体消耗能量的能力有关。
“有非常初步的证据表明，就人体处理一顿饭所用的能量而言，与晚上吃饭相比，在早上用掉的能量更多。”
约翰斯顿说，正确理解什么时候进餐与人体健康状况之间的联系是很重要的，因为它对于帮助解决肥胖症问题具有重大意义。
他表示：“如果我们能提出建议说，‘其实你吃什么不一定要有很大改变，只要改变一下什么时候吃就行了’，那个小小的细微改变也许本身就会是全社会人们改善健康状况的一个非常重要的组成部分。”
约翰斯顿说，此外，人们进餐的时间安排对生物钟紊乱的人也会有影响，比如轮班制的劳动者，据估计这些人占劳动力的20%。
动物研究曾证实在固定时间进餐可以帮助重新设定昼夜节律，现在的研究正探讨这是否也适用于人类。
在一项针对10名男性的研究中，约翰斯顿发现，将他们的进餐时间推迟5个小时明显改变了他们人体生物钟的生物学标记。
约翰斯顿说，这表明在特定时间进餐是帮助人们应对生物钟紊乱办法的一个组成部分。人体生物钟紊乱对健康特别有害。
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