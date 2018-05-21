日本将利用民企小卫星监控朝鲜：成本低 覆盖范围广

日本《每日新闻》5月20日发表题为《防卫省将有效利用超小型卫星》的报道称，为从多方面利用卫星收集情报，日本防卫省将从6月起利用民间企业超小型卫星的图像。超小型卫星与政府的情报收集卫星和民间大型商用卫星相比，图像清晰度较低，但如果100多颗卫星进行一体化运作，则可以覆盖更广的范围，获取图像的费用也较低。防卫省将综合利用大型卫星和超小型卫星的图像，监视朝鲜核导相关设施和搜集情报。
报道称，防卫省新获取的图像来自美国行星公司的Dove地球观测卫星。去年防卫省试验性地获取Dove卫星拍摄的图像并确认了有效性。今年5月17日，防卫省与美国行星公司的代理公司签署了约1.18亿日元（110日元约合1美元）的合同。从6月起，负责收集与分析国际军事情报的防卫省情报总部将登录Dove地球观测卫星相关数据库，下载必要的图像。
报道表示，防卫省一直以来利用的卫星图像主要来自内阁卫星情报中心的情报收集卫星和美国数字地球公司的“世界视野”-4号卫星。这些都是重量在500公斤以上的小至大型卫星，可以详细观测到包括人和车辆的移动等的信息，但由于数量较少，可以覆盖的范围有限，图像获取费用也很高。
报道称，Dove是长宽高各为30厘米、10厘米和10厘米的长方体，重量约为5公斤。太空中分布着约120至150颗Dove卫星，能以每天一次以上的频率对全世界的陆地和离岛进行拍摄。
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