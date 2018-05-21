中国或帮菲律宾棉兰老岛修铁路 有关成本尚未公布

外媒称，菲律宾交通部19日披露，中国可能会资助棉兰老岛铁路项目的全部工程。
据《菲律宾商报》网站5月20日报道，交通部在记者会中说：“目前在进行中的多机构及政府对政府会议，旨在评估是否利用中国的官方发展援助，为棉兰老岛铁路的第一期工程提供资金。”
报道称，该铁路项目的第一期总长为100多公里，预计车程时间将从3个半小时缩短为1.3小时，工程成本约360亿比索（约合45.9亿元人民币——本网注），最初的计划是从总拨款法案中拨款。但交通部说，中国为整个项目提供资金可能会更好，有关成本尚未公布。
菲律宾交通部补充说：“因为中国已经表达了有意为棉兰老岛铁路的未来工程提供资金，人们担心，如果第一期工程并非由中国实施，那么，将来可能很难争取到中国对棉兰老岛铁路项目的其他工程的支持。”
报道称，尽管有指控称因为某些官员在操控竞标程序，该项目被拖延，但交通部说，这一期的工程走在“正轨上”，目标是在2021年完成。
报道表示，在2016年竞选期间，当时的菲律宾总统候选人杜特尔特说，他将优先推动棉兰老岛铁路项目，他说，如果菲律宾能够与中国达成一项协议，该项目便将是可行的。他也说，如果中国能够帮他在南部建设一条铁路，他愿意在南海争端中“闭嘴”。
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