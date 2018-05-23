莫迪与普京“私聊”有弦外之音

“今日俄罗斯”电视台网站5月20日刊文称，莫迪在索契与普京举行“无日程”会面，双方必须挽救因美国制裁悬而未决的重要军备协议，同时在中国问题上找到共同立场。
谈合作规避美制裁
在莫迪总理21日下午抵达索契前，印度驻莫斯科大使潘卡杰·萨兰表示：“这是一次非常不同的会面。正常情况下，我们有组织性很强的年度双边峰会机制，经磋商后达成文件、协议和联合声明。”然而，萨兰透露，这次为期一天的访问将为两国领导人提供增进“私下了解，培养关系”的机会，同时“讨论彼此重视的议题”。此次会面是短期内敲定的，不安排仪仗队，无正式晚宴，也没有其他形式的礼节。
文章称，俄罗斯对印度武器出口协议的命运是双方同等重视的议题。自从印度宣告独立以来，俄罗斯卖给新德里的武器远超其他任何一个国家。但在去年美国国会通过反俄罗斯、伊朗和朝鲜的《以制裁反击美国敌人法》之后，一个重大障碍就出现了。该法不仅处罚莫斯科自身的战略产业，而且也有责任制裁与名单上的俄罗斯实体有合作关系的第三国企业。
19日，美国负责政治军事事务的首席助理国务卿帮办蒂娜·凯达诺警告新德里，“与俄罗斯达成任何潜在的大型防务订购协议之前，要进行严肃评估”，印度不得为俄罗斯“恶意行为”提供“便利”。
文章称，到目前为止，印度在这种压力面前保持镇定。上周，印度多家媒体援引一名印度高级官员的说法称：“我们不会允许我们的防务需求由其他任何国家决定。我们已经向国会山表明了这一点。俄罗斯是一个可靠、值得信任的合作伙伴”。
莫迪在访问索契前发表的推文也证实，他将寻求“加强印度和俄罗斯之间具有特殊特权的战略伙伴关系”。
文章认为，然而，如果把印俄关系的一度下滑完全归咎于华盛顿，那也自满了点。斯德哥尔摩国际和平研究所称，俄罗斯所占印度军火进口的份额从2008年至2012年间的79%，降低到2013年至2017年间的62%。在2014年莫迪当选前，印度就开始进行地缘政治转移，向华盛顿靠近。印度军备业故意减少对俄罗斯企业的依赖。
文章称，在核问题上，双方关系也同样富有成效。印度代表宣布，随着俄罗斯完成库丹库拉姆3号和4号反应堆的建设，两国领导人将讨论核领域的进一步合作。库丹库拉姆是印度南部在建的该国最大核电站。莫斯科渴望在未来几年内建设5号和6号反应堆，但目前尚无定案，该项目的成功可能决定印度能源产业的道路。
求共识与华争影响
文章称，一对一的非正式峰会是莫迪偏爱的国际外交形式，这种峰会的意义不在于达成协议，而在于大理念——印度在世界上的地位仍然是该国身份认同的核心。
文章称，在印度看来，俄罗斯正在明显向中国靠近。俄中关系贴合度更高，无论在经济上还是地缘政治上都是如此。
文章称，莫迪的任务是打消普京的疑虑，表明印度不会成为受西方控制的同盟的尖刺，同时也展示印度的经济机会跟中国提供的一样有吸引力。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost