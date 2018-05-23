研究表明每天吃一个鸡蛋能防这些病

英媒称，在中国开展的一项研究表明，相对于不吃鸡蛋的人而言，每天吃1个鸡蛋的人患心血管疾病的风险大为降低。这一研究结果刊登在日本《心脏》月刊上。
据英国科学新闻网站5月21日报道，鸡蛋是饮食中主要的胆固醇来源，但它也含有高质量蛋白质、多种维生素和像磷脂和类胡萝卜素这样的活性成分。
报道称，之前探求吃鸡蛋对健康有何影响的研究取得了并不一致的结果，大多数研究发现吃鸡蛋与冠心病或中风之间的关联性不大。
因此，由北京大学公共卫生学院的李立明和余灿清率领的中英两国研究人员，着手研究吃鸡蛋与心血管疾病、缺血性心脏病、主冠状动脉疾病、出血性中风以及缺血性中风之间的关联。
他们使用了来自中国慢性病前瞻性研究（CKB）的数据，这是一项目前仍在继续的前瞻性研究，针对来自中国10个不同地域的、年龄在30到79岁的50多万名成年人开展。
参与者是在2004到2008年期间招募的，研究人员询问了他们吃鸡蛋的频率，随后对他们的发病率和死亡率进行了跟踪调查。
在新的研究中，研究人员关注了416213名先前并未患有癌症、心血管疾病和糖尿病的参与者。
在此后进行多年随访中，这个人群当中共出现83977例心血管疾病和9985例因心血管疾病死亡的病例，还出现了5103例主冠状动脉疾病。
在研究的开始阶段，13.1%的参与者表示每天吃鸡蛋（通常为每天0.76个鸡蛋），有9.1%的人表示从不或很少吃鸡蛋（通常为平均每天吃0.29个鸡蛋）。
结果表明，与不吃鸡蛋的人相比，每天吃鸡蛋的人总体来看患心血管疾病的风险较低。尤其值得一提的是，每天吃鸡蛋的人（每天达到1个鸡蛋）患出血性中风的风险降低了26%，因出血性中风死亡的风险降低了28%，因心血管疾病死亡的风险降低了18%。
这是一项观察性研究，因此无法得出有关原因和结果的确切结论。但研究报告的作者们说，他们的样本规模很大，而且考虑到了与心血管疾病相关的既有及潜在风险因素。
研究人员称：“目前的研究表明，适量吃鸡蛋（每天达到1个鸡蛋）与降低心脏病发病率之间存在着关联。我们的这一发现为针对健康成年人在吃鸡蛋方面的饮食指导原则提供了科学依据。”
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