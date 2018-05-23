人们冒着生命危险与夏威夷喷发火山自拍

美媒称，夏威夷的基拉韦亚火山自5月3日开始喷发以来，一直喷发着熔岩。夏威夷大岛上的东裂谷地区已经疏散了超过1700名当地居民，从20处裂缝喷出的熔岩毁坏了26处住宅。
美国《大众机械》月刊网站5月18日刊登题为《有人冒着生命危险与喷发的夏威夷火山自拍——不要学他们》的报道称，即便是现在，仍有人情不自禁地与危险的火山自拍，并将照片上传到社交媒体。
夏威夷警察局发言人艾伦·里士满对人们说：“裂缝是致命的，非常致命。由于该地区火山灰不断增加，我们目前处于红色警戒状态。”
里士满说：“我们没有人受伤，这是好消息。每个人都在随时待命。这是一种危险的局面，没人知道它还能持续多久，最终如何结束，只能顺其自然。”
报道称，为了保护民众，夏威夷警方设置了路障，防止非当地居民进入附近街区拍摄照片。
报道称，尽管后期的注意力已经转向17日凌晨4点15分爆炸的哈莱冒冒火山口，爆炸将火山灰发射到3万英尺以上的空中，但东裂谷地区继续从20多个裂缝向居民区喷发炽热的熔岩。
报道称，尽管警方不让人们到离基拉韦亚太近的地方与火山自拍，但夏威夷的旅游业目前已因火山爆发受到重创。据美国《时代》周刊报道，夏威夷旅游局负责人罗斯·伯奇说，5月至7月取消的旅行涉及的金额已经达到500万美元。
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