美欧传统联盟关系一去不返 欧洲不知何去何从

美国《华盛顿邮报》网站5月19日刊载题为《随着与特朗普紧张关系加剧，欧洲想知道是否已永失美国》的文章称，尽管特朗普政府上台第一年跨大西洋关系出现了各种争执，但是美国退出伊朗核协议以及关税威胁是最具爆炸性的，因为这有可能导致欧洲与华盛顿竞相努力削弱对方。
美单边独行或成常态
文章称，2017年1月20日以来，欧洲领导人紧张不安地处理着与美国的关系。他们同时寄希望于西方联盟的核心免遭严重破坏。
文章称，但是，随着特朗普对美国最亲密盟友的攻击性言论演变成今春的敌对行动，欧洲各国普遍再添新愁。
文章援引欧洲对外关系委员会柏林办事处主任约瑟夫·扬宁的话说，“一大批欧洲人士渐渐明白了特朗普或许不是异类，越来越多的人认为这是美国的重大变化。”
文章称，甚至在特朗普当选总统之前，欧洲人就感觉到了华盛顿作为欧洲大陆安全与稳定担保者的传统作用正在消失；第二次世界大战后的欧美关系随着缔结者们的离去也逐渐消逝。
文章称，但是，扬宁认为，特朗普看似喜好打碎跨大西洋密切关系的做法——还有国内缺乏对其如此行为的限制——预示着西方70多年来的强大与和平的基础“可能一去不返”。
跨大西洋关系很受伤
文章认为，这对欧洲如何应对特朗普具有重大意义。直到现在，欧洲重要领导人仍然避免与这位美国总统公开冲突，相反总是试图安抚他，或至多巧妙地说服他。总之，他们努力与美国政府各个级别——哪怕不与最高领导人——保持牢固关系，以便在他离任后还有发展关系的基础。
文章称，这仍然是时下盛行的战略。但是，以特朗普决定退出伊朗核协议为登峰造极的一系列有害行动，已经将跨大西洋关系拉到了2003年伊拉克战争以来的最低点。
文章称，如果在特朗普之后上台的是一个比较传统的民主党或共和党政府，伤口有可能愈合。但是，即便那样，鉴于美欧关系受伤害的程度，修复可能也需要很长时间。
文章称，欧洲观察人士对日益两极化的美国政治进行研究后认为，美国左右两派对跨大西洋关系都不太有热情。随着要求制止特朗普极端对外政策冲动的建议一个接一个地消失，他们也一次又一次大失所望。他们指出，特朗普正在疏远美国最亲密的盟友，而美国公众似乎并不在意。
文章称，欧洲人开始满腹狐疑地询问：他们是否需要相应的回应。欧洲的某些愤怒反映了由来已久的反美情绪。但是，即使是美国的支持者也认为，他们现在失去了对美国的信任，认为那个建立了自由民主秩序的国家看来决心要废除这一秩序。
文章称，曾任德国总统顾问的托马斯·克莱内-布罗克霍夫仍然自认支持欧美保持密切关系。但是，他说他和欧洲都将不得不认真地重新评估：特朗普是否会赢得连任。欧洲其他人不愿等待那么久。曾任法国总统国家安全与防务问题顾问的弗朗索瓦·埃斯堡说：“法国的民意认为我们不能让美国掌管世界，特别是让特朗普这样的人。当盟友对盟国像敌人一样时，问题就来了。”
文章称，埃斯堡认为目前跨大西洋的紧张关系比以往严重。
文章认为，尽管特朗普政府上台第一年跨大西洋关系出现了各种争执，但是美国退出伊朗核协议以及关税威胁是最具爆炸性的，因为这有可能导致欧洲与华盛顿竞相努力削弱对方。
紧张状态可化为机遇？
文章称，在布鲁塞尔，有人试图重新将美欧紧张关系定义为机遇。
文章援引意大利国际事务研究所所长、欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼的高级顾问纳塔莉·托奇的话说：“我们不会生活在我们都只能躲在后面的美国霸权的世界里。”
文章称，纳塔莉·托奇说：“我们爱美国。但是，当美国的决定有悖我们的利益时，我们应当有能力自行决断，奉行我们自己的政策。依存关系必须改变。”
文章称，尽管如此，仍然有人怀疑欧洲是否有能力与美国分道扬镳。欧洲仍然极度依赖美国的安全保护伞。
文章援引伦敦智库欧洲领导力网络主任、英国前高级外交官亚当·汤姆森的话说：“欧洲人不愿与华盛顿的关系迈向危机或是引起严重纷争。”但是，欧洲仍然可以采取措施。汤姆森最近与人合写了一篇论文，呼吁欧洲各国军队提高自身能力，从而能够独立于美国之外作战。这不是出于怨恨，而是因为提高欧洲防御能力符合欧美双方利益。
文章称，德国《时代》周报的一位编辑认为，欧洲是和平的，欧洲大陆到了应当自行承担自身安全的时候了。他说：“我们还是要感谢特朗普。他已经向欧洲挑明，我们需要醒悟。”
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