中国恢复对高通和恩智浦交易审核

彭博14日援引未具名消息人士报导称，中国已恢复对美国芯片生产商高通（QCOM.O）计划以440亿美元收购恩智浦半导体（NXPI.O）交易的审核。
据路透社北京5月14日援引彭博报道称，本地企业已表示担忧，该交易可能将使高通的专利许可业务延伸至移动支付和自动驾驶等领域。
高通4月时重新提交了并购审查的申请，给予监管机构更多时间作出决定。中国商务部4月稍晚表示，高通需要做更多的工作来完成此项交易，因为解决竞争问题提出的最初补救方案还不充分。
彭博援引消息人士称，此项交易不一定能得到中国的批准，而且有可能延期。
另据美国《华尔街日报》网站4月19日报道，4月19日，中国监管机构警告称，他们对高通公司打算以440亿美元收购恩智浦半导体公司的交易有着难以化解的担忧。
此举源于美国商务部此前发布的一个决定，禁止美国公司向中国电信企业中兴通讯出售零部件产品。另外，白宫还威胁要对总价值1500亿美元的中国进口产品征收关税，以惩罚美方所说的中国公司窃取美国技术的行为。
报道称，针锋相对的行动已使科技公司在不断升级的美中贸易战中成为争端中心，致使这些公司的战略计划面临新的制约，威胁它们进入大市场的途径。
中国首创投资主管彼得·富尔曼说：“中国非常希望展示其肌肉。这肯定会给高通这样一家美国大型企业造成痛苦。”他说，目前的紧张关系使得目前成为“美中30年技术贸易史上最困难的时刻”。
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