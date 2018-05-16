港媒述评：“马哈迪2.0时代”政策走向何方？

文章称，在惊人的局势逆转中，执政的国民阵线联盟仅获得刚刚超过三分之一的选票，61年的连续统治终于走到尽头。马来西亚的马哈迪·穆罕默德——曾领导国民阵线联盟长达22年的偶像级前首相——再次宣誓就任首相，不过这次是作为希望联盟的主席。希望联盟——一个由老对手组成的不可思议的联盟——给这个国家的政治版图带来了翻天覆地的变化。
文章称，纳吉·拉扎克作为第一位在大选中失利的马来西亚首相下台，这次令人震惊的失利迫使他辞去国民阵线联盟领导人以及联盟中的主要政党马来民族统一机构（巫统）领导人的职务。
文章称，马哈迪上任的第一天就宣布对政府机构和总检察长穆罕默德·阿潘迪·阿里展开全面调查。他在竞选期间就专门提出要对阿潘迪展开调查，因为据称阿潘迪藏匿了与一马发展公司相关腐败问题的“违法行为证据”，该公司是纳吉创立的一个国家投资基金。
文章称，另一项重大举措是，马哈迪向警方下达了启封一马发展公司审计报告的命令，这份审计报告是由前审计长根据《官方保密法》封存的。马来西亚新政府现在将配合正在进行的全球调查，以将挪用的国有资金追回。
文章认为，马来西亚人——其中许多人把一马发展公司丑闻视为对国家尊严的冒犯——对事态的迅速发展表示欢迎和庆祝。同样将接受调查的还有国家反腐监督机构和选举委员会，以及选举委员会主席穆赫德·哈希姆·阿卜杜拉。这两个机构被普遍认为存在党派偏见。
文章称，预计希望联盟将推出一系列改革措施。新政府的经济议程将在多大程度上发生变动仍不确定，但分析人士认为存在政策变动的可能性。
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