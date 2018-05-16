数百万手机系统无法更新 中兴一只脚迈向悬崖

中兴通讯智能手机数以百万计的美国用户已经感受到美国商务部将这家中国手机制造商列入黑名单的后果：他们无法升级谷歌公司的安卓操作系统。
商务部上个月发布的涉及范围广泛的政令禁止美企向美国境内第四大移动电话品牌中兴通讯出售零部件和软件。这已导致谷歌公司停止向中兴通讯手机提供升级服务，致使用户无法获取安全补丁、技术支持和安卓操作系统(中兴通讯手机使用该系统)提供的其他功能。
西班牙卡纳利斯咨询公司称，去年初以来，这家总部位于深圳的公司在美国销售了近2500万部智能手机。其中一些消费者在社交媒上表达对无法升级安卓操作系统的沮丧之情，哀叹他们可能不得不放弃中兴通讯机型，转而使用其他品牌。
为遵守美国商务部的政令，谷歌公司已停止向中兴通讯提供技术支持，也已停止向中兴通讯提供升级服务和安卓软件的安全补丁。
一位熟悉中兴通讯与美方争端的人士称，这已对中兴通讯手机用户获取这些升级服务造成影响。
卡纳利斯咨询公司一名分析师说，只能有限获得安卓操作系统安全补丁意味着“用户个人数据的安全可能受到危机，而且他们不能体验安卓操作系统最新推出的功能”。
该分析师说：“对中兴通讯而言，与美国政府就软硬件达成解决方案从而继续开展智能手机业务至关重要。”
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