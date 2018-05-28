美南加大校长因校医性丑闻辞职 数十名受害者提告

据美国中文网报道，美国南加州大学校医性丑闻继续发酵。美国南加州大学董事会25日宣布，校长马克斯·尼卡斯（Max Nikias）辞职。此外，近20名受害者通过代理律师宣布提告南加州大学，并要求惩罚性赔偿。
25日，南加州大学在社交媒体“推特”上称，“学校和尼卡斯已达成协议，开始平稳过渡以及挑选新校长的程序。”但并没有说明尼卡斯何时会离开他的岗位。据悉，数天前，200多名南加州大学教职工签署了要求校长尼卡斯辞职的弹劾书。
南加州大学校长尼卡斯曾是一名工程学教授，童年成长于塞浦路斯，南加州大学董事会表示，尼卡斯担任校长8年期间，学校的声望和收入均得到很大提升，但一系列破坏性的丑闻影响了这一切。
美媒发表的一份调查报道，曝光了南加州大学校医涉嫌借工作之便，长期对女学生进行性骚扰、猥亵等恶劣行为，而南加州大学校方在多次接到医护人员和患者举报的情况下，并未及时采取有效措施对此加以制止，一直纵容该医生至2016年退休。
据报道，现年71岁的乔治·廷德尔1989年受聘于南加州大学，是该校学生保健中心的全职妇科医生。近30年间，廷德尔接诊逾万名学生，其中很多是第一次看妇科的十几岁年轻女孩。他的很多同事及患者指出，廷德尔为女生检查身体时，违规拍摄她们的隐私部位、说带有性暗示的话甚至进行不恰当的行为。但廷德尔坚称自己并没做错什么。
据悉，此事一经曝光，引起舆论谴责。舆论认为，南加州大学校方对此事存在不可推卸的责任。
随后，有包括中国留学生在内的近20名受害者，通过代理律师宣布提告南加州大学，并要求惩罚性赔偿。包括全美著名的人体伤害索赔律师托马斯·吉拉迪、华裔律师邓洪在内的多个律师团发表声明，寻找更多受害者，鼓励他们发起诉讼。
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