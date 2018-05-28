安倍向俄罗斯花滑冠军赠送秋田犬

近日，日本首相安倍晋三在俄罗斯刷足了存在感。除了参加圣彼得堡经济论坛，安倍还与俄罗斯总统普京共同出席了众多人文、科技相关活动。此外，日本方面还向俄罗斯花滑金牌得主扎吉托娃赠送了一条秋田犬。
安倍5月24日抵达俄罗斯进行访问，作为嘉宾出席了圣彼得堡国际经济论坛并于26日与普京举行了会谈。
双方同意加快南千岛群岛（日称北方四岛）共同经济活动项目化的相关工作，将在7月、8月前后派出民间调查团。双方还审议了在南千岛群岛（日称北方四岛）开展联合经济活动协议的落实情况，普京对此表示满意，并称对发展两国关系的兴趣日益浓厚。
俄罗斯卫星通讯社报道说，会谈后俄日签署了各领域合作的一揽子文件。双方签署了数字经济领域合作行动计划，并就两国间合作计划具体化发表联合声明。此外，在提高生产率方面签署了联合行动计划，在建设、住房公用事业和城市环境领域签署了协作备忘录，旨在建设“智慧城市”。
据共同社报道，安倍和普京还就为实现朝鲜无核化紧密合作、推动美朝首脑会谈取得成功达成一致。在安全保障领域，两人还商定今年后半年举行两国外长防长磋商（2+2磋商），该磋商预计将在俄罗斯举行。
在会谈后的联合记者会上，安倍就缔结和平条约强调称：“我们两人重新决意要切实推进此事。希望在我们这一代为该问题画上句号。”普京表示：“必须很有耐心地继续摸索双方都能接受的解决方法。”
会谈结束后，俄日两国领导人还与国际空间站宇航员举行了直接连线。俄罗斯航天员安东·什卡普列罗夫和日本宇航员金井宣茂目前正在空间站执行任务。
26日，普京与安倍还共同出席了俄日“国家年”启动仪式。俄外交部网站称，两国将通过互办国家年加强政治、经济和科技等领域合作，为两国关系注入最强活力。
除此以外，日本“秋田犬保存会”26日在莫斯科的酒店向平昌冬奥会女子花滑金牌得主、俄罗斯选手阿丽娜･扎吉托娃赠送了一条秋田犬的幼崽。扎吉托娃微笑着说：“期待这一天很久了。收到这么棒的礼物，非常开心，会由衷珍惜。”
此次赠送的是赤毛小雌狗。扎吉托娃打算以“胜利”为意为其取名“MASARU（胜）”。担任保存会会长的日本维新会国会对策委员长远藤敬，在将秋田犬递给扎吉托娃前致辞说：“期待成为日俄友好的见证。”安倍晋三也出席了该仪式。
虽然两国领导人的会见收获颇丰，但也有日媒分析认为此次会谈并无实质性进展。
共同社27日称，日俄领导人在会谈中确认将加快具体落实两国计划的北方四岛（俄称南千岛群岛）共同经济活动相关工作。不过，共同经济活动将力争在不损害日俄双方各自法律立场的情况下实施。日本为实现归还北方四岛（俄称南千岛群岛）的和平条约谈判，此次会谈似乎也没有具体进展。要求采取不损害日本主权的“特别制度”的日方与坚持适用本国法律制度的俄方之间，分歧仍然难以弥合。此次会谈很难说取得了实质性进展。
报道称，在首脑会谈后的联合记者会上，安倍虽表明缔结和平条约的决心，但并未使用“归还北方领土”这一措词。与普京深化个人关系并期待其就北方四岛领土问题做出决断，安倍进一步突出了这一姿态。但是，如果没有具体进展的话，日本对俄外交今后或将面临被迫进行全面修改的状况。
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