华尔街日报：美国经济衰退将始于2020年

美媒称，据接受《华尔街日报》调查的预测者们说，随着美联储为冷却过热的经济而加息，从2009年中旬开始的美国历史上时间第二长的经济增长，最有可能在2020年结束。
据美国《华尔街日报》网站5月10日报道，最近接受调查的私营部门经济学家中，约有59%的人说，这种增长最有可能在2020年结束。另有22%的人选择了2021年，而更少的人预测，下一次衰退将在2022年到来，或者在之后某个未确定的日期到来。
美国西部银行首席经济学家斯科特·安德森是预测2020年出现衰退的人之一，他说：“以历史标准来看，当前的经济增长正在步入尾声，更多的周期尾部迹象正在出现。”
报道称，至于下一次衰退最可能的主要原因，62%的人选择了经济过热导致美联储采取紧缩措施。选择其他原因如金融危机、资产泡沫破裂、财政危机或国际贸易混乱的人数也都超过了受调查人数的5%。
报道称，此次调查中经济学家的预测让人们深入了解了专业预测人士目前的共识：衰退不会很快到来，但这种增长不会永远持续下去——下一次衰退可能会在2020年总统竞选最激烈的时候出现。
美国全国经济研究所衰退测定委员会追踪到的最长时间的经济增长是20世纪90年代的繁荣，它由信息技术推动，延续了整整10年。5月标志着当前这轮增长进入第107个月，超过了上世纪60年代106个月的增长，而预测者们越来越有信心，认为当前增长将延伸至2019年下半年，从而创下最长纪录。
的确，预测者认为美国经济短期内还处于稳固状态。
报道称，平均来看，经济学家们预测，2018年第四季度国内生产总值将比去年同期增长2.9%，高于2017年的2.6%。4月份降至3.9%的失业率预计到今年底将进一步下滑至3.7%，到2019年中期将降至3.6%。未来12个月出现衰退的平均风险为15%。
预测者们确实看到风险即将逼近，许多人提到了因美国贸易政策而日益加剧的紧张局势。约60%的经济学家认为，明年增长低于预期的可能性更大。
一个亮点是：经济学家认为，美国长期低迷的生产率增速未来几年至少会略有抬头。
据劳工部称，2007年至2017年，劳动生产率每年的平均增幅只有1.2%，这一疲软趋势有可能抑制经济增长。在2016年保持平稳后，2017年非农产业的劳动生产率增长了1.3%，经济学家们预测未来五年的年均增速将达到1.5%。
波因特洛马基督教大学的琳恩·雷泽说：“更多的资本投资应该有助于重振生产率。”
报道称，去年12月实施的包括公司税在内的一揽子减税措施正在发挥辅助作用。美国一家债券市场研究公司的经济学家卢·克兰德尔说：“税收改革应该是企业投资支出的主要推动力，不过到目前为止，月度订单数据出人意料地疲软。”
对60位商业、金融和学术界经济学家的调查是在5月4日到8日进行的。
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