朝鲜申请新开设国际航线 并向韩国开放飞行情报区

韩媒称，经确认，朝鲜已向国际民航组织（ICAO）申请新设国际航线，韩国政府从国际民航组织得悉朝鲜的要求，已开始负责领空和航线的相关部门之间的协商及研究。
据韩国《东亚日报》网站5月2日报道，据国际民航组织和韩国国土部1日透露，朝鲜最近向国际民航组织转达了开设国际航线的请求。国际民航组织相关人士表示，“朝鲜要求开通可以进出多个地区的航线……这需要与国际民航组织与其亚太地区、欧洲和北大西洋地区会员国进行合作。”
报道称，国际民航组织没有透露朝鲜具体要求开设什么新航线，但很可能是经过和经停特定国家的航线。
该人士表示：“这次第一次接到请求，尚未达成任何共识，预计将在今年内进行进一步讨论。”目前朝鲜正在定期运行的国际航线只有平壤-北京、平壤-沈阳、平壤-符拉迪沃斯托克。朝鲜过去曾运营过前往科威特、马来西亚、德国等最多10条国际航线。
据悉，特别是朝鲜对国际民航组织的请求中，受到韩国飞行情报区（FIR）的影响。这是因为，国际民航组织曾要求韩国政府就朝鲜要求的新设国际航线进行讨论。韩国国土部相关人士表示：“目前很难透露朝鲜要求国际民航组织新设的国际航线是什么……有一部分受到我国领空的影响，正在进行内部讨论。”该人士还表示，朝鲜将向韩国政府开放其飞行情报区。
报道称，韩国国土部相关人士表示：“朝鲜通过国际民航组织告知，愿意开放飞经本国飞行情报区的航线。”如果使用经过朝鲜的飞行情报区，朝鲜就能得到领空通行费，韩国也能获得经济利益。
据航空业界透露，如果朝鲜开放平壤飞行情报区，预计韩国国内航空公司每年可节省约160亿韩元的油费。一直以来，韩国国内航空公司在利用美洲航线和俄罗斯领空时，都要绕开朝鲜。如果行经朝鲜飞行情报区，仁川-美洲航线可以缩短约200～500公里的距离。
报道称，有分析认为，朝鲜向国际民航组织表明有意开通航线和开放飞行情报区，此举旨在扩大在国际社会的活动范围。韩国国会国防委员会一名相关人士表示：“目前联合国针对朝鲜的制裁还存在，开通新的国际航线并不容易。我认为，朝鲜先出面请求开通国际航线并要求开放飞行情报区，是积极的信号。”
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