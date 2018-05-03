美国高中生因身穿中式旗袍参加毕业舞会遭批

港媒称， 一名美国高中生因身着传统的中式旗袍参加学校毕业舞会而受到批评，不过她获得了中国网民的支持。
据香港《南华早报》网站5月2日报道，来自美国犹他州的18岁女孩凯齐娅·多姆并没有中国血统，她将自己身穿中式旗袍的照片上传到“推特”上，之后便受到了“文化挪用”（指强势文化的成员采用弱势文化的元素，将其作为“奇异”的时尚，而造成原有意义的丧失或扭曲——本网注）的指责。
报道称，在中国封建王朝覆灭和20世纪初民国时期开始后，旗袍象征着促进两性平等的无声抗议，在1919年的“五四”运动中许多女性也穿上了旗袍。
多姆认为自己穿旗袍的决定并没有错。她的旗袍是红色的，上面有金色和黑色的绣花。她向《南华早报》表示，这条裙子传递了一个“美妙的信息”。她没有删除自己4月22日在网上发的穿旗袍帖子。
多姆在一封电子邮件中说，她在盐湖城的一家古董店里买下这条裙子，在购买前她并不清楚旗袍的历史，“只是发现了一件漂亮、合适的礼服，并选择穿它”。
她说：“我在网上贴出这些照片是给朋友看的。我从没想到它会引发这么大的争议。如果我冒犯了任何人，我很抱歉，这不是我的本意。我很感激我能穿上这么漂亮的衣服。”
一名叫杰雷米·林的推特用户写道：“我的文化不是你的……舞会礼服。”此条“推文”在这个社交媒体平台上获得了超过4万转发、将近18万点赞和数以千计的评论。
另一名用户写道：“这不合适，我不会穿韩国、日本的传统服装或者其他任何传统服饰，我是亚洲人……这些服装背后有很多历史。”
不过在一个中国网站刊登的一篇文章中，一名网友发表评论说：“非常优雅，也很美！真的不理解那些反对她的人，他们错了！”
另一个人写道：“这不是文化盗窃。这是文化欣赏和文化尊重。”
微博用户还补充说多姆看上去很美，并批评那些攻击她的人。
一名用户写道：“文化没有国界。只要没有恶意或者蓄意伤害，那就没有问题。中国的文化宝藏值得推广到全世界。”
报道称，近来随着中国传统文化的推广，旗袍这种服饰现在成为华夏文明的象征。
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