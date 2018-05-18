朝鲜自诩“拥核国”态度强势 警惕利比亚模式

朝鲜高官点名批评美国总统特朗普的心腹、总统国家安全事务助理博尔顿，警告称有可能取消预定6月12日举行的史上首次美朝首脑会谈，强调了作为“拥核国”与美国对等的立场。有分析认为这是在算准了特朗普不会放弃历史性会谈的基础上的强势制约，美朝交锋在明面上也激烈了起来。
▽撤掉博尔顿
“把曾处于核开发初期阶段的利比亚与拥核国的我国做比较，这本身就无比愚蠢”。对美交涉专家、朝鲜外务省第一副相金桂冠在16日的谈话中，针对主张对朝鲜也应该适用“先弃核、后补偿”的利比亚成功模式的博尔顿进行了谴责。还暗示有可能终止会谈，逼迫特朗普撤掉博尔顿。
关于对朝强硬派博尔顿，朝鲜此前曾厌恶地称之为“人渣”。博尔顿最近提出不仅是核武器，而且要求废除所有大规模杀伤性武器等，加强了在无核化方面的要求。
有分析指出，朝鲜认为如果博尔顿的话语权增大，在美朝首脑会谈中有可能无法获得体制保障就被迫接受弃核要求，在对此进行警惕的同时打出了制约球。
另一方面，朝方在谈话中摆出了如果特朗普政府展现“诚意”，就举行首脑会谈的姿态，还表露期待称会谈“将成为建设美好未来的一大步”。“重新考虑”很可能只是意在动摇美国。
北京的外交消息人士分析说：“现在，如果会谈告吹，朝鲜将无法再与美国总统面对面。这大概是交锋的一部分吧。”朝鲜14日起派遣了经济考察团赴华等，与中国的“蜜月”姿态很明显。专家指出，“大概是因为获得了中国作为后盾，朝鲜有了余力，因此在对美交涉中表现强势”。
▽特朗普的期待
据外交消息人士透露，美国政府力争在特朗普的第一任期内实现无核化。描绘的构想是不错过朝鲜同意参加对话这一珍贵的机会，一气呵成地消除朝鲜核设施的能力。
博尔顿在13日的电视采访中表示“若朝鲜希望成为普通国家，越早无核化，离实现就越近”，敦促尽早行动。
不过，虽然博尔顿的鹰派作风颇为显眼，但美国政府的最优先事项是让美朝首脑会谈成功结束，这一点没有改变。国务院政策规划主任胡克称：“总统期待会谈取得巨大成功。”
今年4月，特朗普曾表示如果认为会谈不会有成果，就将郑重离席。如何应对朝鲜的动摇手段？球被传到了美方。
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