马来西亚警方再抄家前首相纳吉 抄出72袋现金

吉隆坡讯，马来西亚警方昨夜再度抄家前首相纳吉。警方这次转而查抄纳吉位于吉隆坡拉惹朱兰的豪华公寓单位。
马新社报道，武吉阿曼商业罪案调查主任阿玛辛证实了这次的抄家行动。
“我只能证实，我们在这里发动了一次突袭搜查，若有任何进展，我们会在较后公布。”
另外，据报道，警方从公寓单位带走了72袋的现金和珠宝，284盒名牌包包。
报道也指出，警方人员在晚上10点56分左右从公寓单位下来，带着一些物品，包括一个点钞机。
纳吉与首相夫人罗斯玛目前因为卷入一马丑闻而受到调查，移民厅之前把他们列入出境黑名单。
警方迄今为止，已经查抄了纳吉在吉隆坡和普特拉再也的六处地点，其中包括首相办公室、前首相官邸和与纳吉有关的四处私人住宅。
警方说，查抄金银财宝的总价值还在计算中。但警方说，查抄到的总额“很大”。
警方不排除未来几天继续抄家行动。
首相马哈迪前天透露，纳吉会就一马公司案受审。
前晚10点左右，警方援引反洗黑钱法令，派遣大批警员到纳吉位于大使路的住宅搜查，搜遍纳吉家中每一间房间，非但带走数箱包包与衣物，还试图钻开一个封尘20年的老旧保险箱。
此外，纳吉在住家面对警方大阵仗抄家，而在沙发上瞌眼睡觉的照片曝光后，另有一张警方抄家的照片流出。
《当今大马》所取得的这张照片显示，纳吉身穿红色马来装和黑色长裤，双手插裤袋，赤脚站立，低头看着警方抄家。
《当今大马》引述一名接近纳吉的消息人士表示，该张照片是在凌晨5点拍摄，而警方正在抄家纳吉睡房。
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