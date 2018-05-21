白宫高官：中美没达成协议 只是发布了一个公报而已

虽然中国方面认为中美贸易战的危险已经过去了，但是美国方面显然另有看法，美国高官称，两国没有达成协议，只是暂时叫停了贸易战。
美国财政部长努钦（Steven Mnuchin）5月20日在接受福克斯（Fox）电视台采访时说，中美两国在中国执行降低关税和大幅进口美国产品期间，暂缓对中国进口产品加征关税，暂不跟中国打贸易战。
努钦20日在接受Fox电视台采访时说，两国的贸易谈判取得了进展，中国同意大幅度增加美国进口，但是他说：“我们现在把贸易战搁置下来，同意现在先不加征关税。”
这与中国国务院副总理刘鹤的说法不同。刘鹤在稍早前接受采访时说，两国达成共识“不打贸易战，并停止互相加征关税”。
努钦还说，美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）将再次出访中国。
中美两国5月19日发表的联合声明中说，中国将采取有效措施大力减少美国与中国商品贸易赤字，美国将派遣一个团队到中国制定细节。
与此同时，白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）5月20日在接受美国广播公司（ABC）采访时表示，这仅仅是一个声明，并不是两国的交易，美国甚至从未指望跟中国达成交易。 他说：“没有达成协议，我们从来没有期望达成一个协议。
那只是两个大国之间的一个公报而已。” 在中国的中兴通讯公司遭制裁的问题上，库德洛和努钦20日都透露说，中国国家主席习近平请求特朗普（Donald Trump）总统过问一下中国的中兴公司的事。
特朗普此前发推文说，他正在与中国国家主席习近平合作，设法让遭到美国制裁而已经停止主要经营活动的中国大型电信设备生产商中兴通讯“尽快恢复业务”。
特朗普此后遭到了包括国会民主共和两党议员在内的很多人的批评。
努钦20日说：“总统要我们对中兴强硬。他所说的不过就是让商务部长研究一下中兴遭制裁的问题。”
白宫首席经济顾问库德洛也说，中兴遭制裁是商务部和司法部负责处理的执法问题，虽然他们有可能作出一些小幅度的修改，但他相信整体上仍会是对中兴的强硬的制裁。
在中美19日的联合声明中没有提及中兴制裁一事。
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