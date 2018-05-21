德媒谈俄德领导人会晤:普京送默克尔花是“侮辱”

俄罗斯总统普京和德国总理默克尔于5月18日在索契举行会晤。与默克尔会晤前一天，普京与叙利亚总统巴沙尔•阿萨德也在索契举行了会谈。对于俄方接待默克尔的地方和方式，德国媒体都颇有微词。
据俄新社5月21日报道，德国《图片报》日前发布一篇有关普京与默克尔索契会晤的文章。文章作者认为，俄罗斯领导人“向默克尔清楚地表现出，谁才是房子的主人——不仅是总统夏季官邸的主人，而且是世界政治舞台的主人”。因为，与默克尔会晤前一天，普京与叙利亚总统巴沙尔•阿萨德举行了会谈，而德国总理曾指责阿萨德进行“大屠杀”。
文章作者继续写道，此前，俄总统开通了连接俄罗斯大陆部分和克里米亚的大桥，遭到德国政府的谴责。尽管如此，在距离俄罗斯世界杯开幕还剩四周的时候，德国总理默克尔还是“去了温暖的索契，到普京官邸做客”。文章总结称：“克里姆林宫的主人再满意不过了。”
同时，文章还认为，普京送给默克尔的花束具有“隐藏含义”。文章称，两位元首的会面是“外交决斗”，名义上是工作访问，实际上是“互相攻击”，这种情形在俄罗斯索契国家元首度假屋Bocharov Ruchey门口就开始了。普京送给默克尔的花束的含义不完全是感觉的那样，“这看起来是表示礼貌，实际上是‘侮辱’”。文章作者解释称，世界上主要的政治家应该互相握手，而不是送花。普京送花的含义在于提醒默克尔——她是一个女人。此外，文章作者还考虑到某种背景因素，即两国领导人更愿意通过翻译沟通，尽管他们二人都懂对方的母语。
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