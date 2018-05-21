文在寅启程赴美将会特朗普 斡旋半岛无核化路线图

据韩联社报道，韩国总统文在寅21日下午将从位于京畿道城南市的首尔机场启程赴美，访美期间同美国总统特朗普举行韩美首脑会谈。预计双方将就半岛无核化问题集中交换意见。这是文在寅就任以来第3次访美，也是他与特朗普的第5次会晤。
据报道，文在寅将于当地时间21日下午抵达，22日上午会见美国政府负责外交和安全事务的主要官员，当天中午同特朗普进行单独会谈，之后举行由两国幕僚出席的扩大会谈并共进午餐。
据悉，去年11月特朗普对韩国进行国事访问当时，双方也曾进行约15分钟的单独会谈。
韩联社报道指出，预计两国领导人将集中就半岛无核化路线图进行沟通协调，并在美国提出的一揽子无核化进程和朝鲜坚持的分阶段、同步走原则之间寻找契合点。
韩美首脑会谈结束后，文在寅将访问韩国驻美公使馆出席《朝美修好通商条约》签署136周年和韩国驻美公使馆成立130周年纪念活动，并于22日晚（当地时间）离开华盛顿，24日凌晨返回韩国。
此前，韩美领导人于20日通电话，深入交换意见，商定保持密切磋商，力促定于下月12日举行的朝美首脑会谈圆满成功。
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