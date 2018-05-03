日本推出能看病的机器人酒店：可选中英韩三种语言

近日，东京一家酒店的开业引起了不少关注。这家酒店算不上高档，价格也相对亲民，之所以引起关注是由于这是一家机器人酒店。
这家叫做“奇特酒店”的机器人酒店位于东京繁华的商业区。从外观来看，“奇特酒店”与普通的商务旅社没有什么两样，但一进入酒店大堂就会发现，这家酒店没有服务员，只有“一男一女”两台人形机器人微笑着向顾客打招呼。顾客只需按照机器人前方设备的指示进行操作，两分钟就可以办完入住手续。除了日语，顾客可以选择中文、英文和韩语等语言。如果顾客有什么问题，人形机器人旁边的交流机器人可以进行解答。如果交流机器人也帮不上忙，顾客还可以按钮呼叫工作人员。
“其实前台的两台人形机器人只会微笑、眨眼和扭头，即便没有这两台机器人，顾客照样可以实现入住。”该酒店工作人员对本报记者说，之所以在前台摆上两台人形机器人，是为了减少酒店可能让顾客感到的“冷漠感”。
“奇特酒店”引起关注的另外一个原因，是酒店二楼还开设了一家体检诊所，通过机器人进行挂号。诊所设有两间牙科诊室，一间皮肤科兼内科诊室。诊所的院长熊川贵昭告诉本报记者，近年来，日本过敏人群不断增加，然而日本大多数诊所只有牙科、内科、皮肤科中的一个科室。对于过敏者来说，只看一个科室无法有效查明原因，需要把各个科室综合起来进行分析。“不仅‘奇特酒店’与我们一样都是通过机器人来登记，更重要的是该酒店提出的健康和酣睡的理念，与诊所的理念不谋而合。”诊所公关负责人森裕次对本报记者说。
事实上，“奇特酒店”并不是日本第一家机器人酒店。早在2015年，“奇特酒店”所属公司就在位于长崎县的豪斯登堡主题公园内开设了第一家机器人酒店，第二年，这家酒店作为首家“雇用机器人作为员工工作”的酒店被收录进了吉尼斯世界纪录。
近年来，少子老龄化在日本社会引发了方方面面的变化。机器人酒店出现的一个重要原因就是少子老龄化带来的劳动力短缺问题：一方面日本劳动力严重不足，另一方面赴日本旅游的外国游客不断增加。为了能更好地满足游客的住宿需求，机器人酒店便应运而生。
“雇用机器人”不仅可以作为噱头吸引年轻人慕名前来住宿，更重要的是可以节省运营成本。4月27日开业的“奇特酒店”共有118个房间，这样规模的酒店一般需要20—30个前台工作人员，现在有了机器人员工，只需要7个人就可以应付，运营成本最大可以降低1/3。
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