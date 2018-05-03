金融领域MBA就业排名 斯坦福大学商学院居榜首

英媒称，一份新排行榜显示，美国斯坦福大学商学院的全日制工商管理硕士（MBA）在金融领域的就业表现排名第一。
据英国《金融时报》网站4月30日报道，这家位于加利福尼亚州的商学院因强调创业精神与自我发展而知名，它在一份反映MBA毕业生在金融领域表现的全球50所最佳商学院榜单中排名第一。这一排名的依据是从事三年金融工作的MBA毕业生对一系列问题（包括薪资）作出的回答。美国哈佛大学商学院和英国剑桥大学贾奇商学院分别排在第二和第三位。
在所有行业中，金融业是顶级MBA毕业生的第一大去向。就登上《金融时报》MBA整体排名的50所商学院而言，2013级约27%的毕业生都在从事金融工作。这比今年第二大去向即从事咨询工作的毕业生比例要高10个百分点。
这份新榜单并非是只针对专攻金融领域的MBA进行的排名。《金融时报》使用了2016年收集的数据作为2017年全球MBA排名依据的一部分，而且只统计了那些有超过10名受访者从事金融工作的商学院。
《金融时报》用13个标准对这些MBA项目进行衡量，其中包括毕业生的薪水和薪水上涨幅度，以及职业发展情况。排行榜还考虑了商学院的全职教职员在五家国际知名金融期刊上发表研究报告的情况。
斯坦福大学MBA毕业生中有27%都在从事金融工作。在本次上榜的50所商学院的毕业生中，斯坦福大学商学院毕业生的年薪最高，为26.6万美元，比他们就读MBA之前的薪水平均高了104%。而本次调查受访者的加权平均年薪为16万美元，同样比他们就读MBA之前高了104%。此外，斯坦福大学MBA毕业生在职业发展方面的得分最高。
MBA毕业后，离开金融领域的人和进入这一领域的人一样多。从整体上讲，有15%的人在MBA毕业后从非金融领域转投金融领域工作。
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