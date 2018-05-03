联合国安理会改革想废除否决权？俄罗斯坚决反对

联合国大会当地时间周二（1日）举行了一场关于安理会改革的会议，俄罗斯驻联合国副代表萨夫林科夫（Vladimir Safronkov）在会上表示，安理会常任理事国俄中美英法的否决权是联合国体制的基石，废除否决权将使联合国失去稳定性。
据塔斯社报道，萨夫林科夫表示，“针对否决权发起的毫无根据的冒险行为，已在联合国成员国之间引发高度争议。这不仅与改革相关讨论不符，更是对否决权机制的不尊重，这是联合国系统内检查、平衡的关键要素，也是集体决策的中坚要素。”
他说，“这一要素促使安理会成员国为达成妥协而努力，否决权不是安理会成员国的特权，而是一份巨大的责任。否决权是联合国体制的基石，废除否决权将使联合国缺乏稳定性。”他补充道，“换言之，从政治角度来看，侵犯这一权利是非常短视的，废除它将难以实现利益的平衡。”
据报道，他重申了俄罗斯的立场，即亚洲、非洲和拉丁美洲的发展中国家应在联合国安理会获得更多席位。“配合常任理事国的否决权，这一举措将为安理会决议平衡形成必要条件。”
报道称，国家之间关于改革联合国安理会的讨论自1992年就开始进行，但无论针对安理会的组成、常任理事国和非常任理事国的数量、还是否决权的实行，迄今为止都没有达成任何共识。安理会上一次发生变动是在1965年，当时将其非常任理事国的数量从6个扩大到10个。俄罗斯外交部长拉夫罗夫去年10月曾表示，他认为联合国安理会改革不可能在未来一两年内达成共识。
当前这轮谈判从今年2月开始，于4月30日和5月1日两天举行的会议主要讨论安理会成员国、否决权及地区代表等问题。俄罗斯驻联合国副代表萨夫林科夫表示，参与讨论的成员应该仅仅聚焦于获得最广泛支持的提案上。
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