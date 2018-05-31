科学家发现腰部赘肉奥秘：受个人饮食习惯影响

美媒称，英国伦敦大学国王学院科学家有关肠道在处理和分布脂肪方面所发挥作用的研究，可能为在今后10年内开发出个性化治疗肥胖及其他慢性疾病的方案铺平道路。这项研究发表在英国《自然·遗传学》杂志上。
据美国每日科学网站5月28日报道，这项研究属同类研究中规模最大。科学家们对数百对双胞胎的排泄物代谢组（即粪便中由肠道微生物所产生的化学物质群落）进行了分析，以便发现有关肠道如何管理这些过程以及控制脂肪分布。他们还评估了这种功能有多少是遗传的，又有多少是由环境因素决定的。
报道称，对于粪便试样的分析确定了造成内部脂肪在腰部周围聚积的生物标记物。众所周知，这种内脏脂肪与包括2型糖尿病、心脏病和肥胖症等疾病的发展存在密切联系。通过了解微生物化学物质如何导致脂肪在某些、而不是所有双胞胎的腰部周围的形成和聚积，国王学院的研究团队希望还能增进对促使肥胖形成的十分相似的机制的了解。
报道还称，对粪便代谢物（粪便中由微生物产生的化学分子）的分析发现，有不到1/5（17.9%）的肠道过程可以被归结为遗传因素，但肠道活动的67.7%被发现受环境因素——主要是个人饮食习惯——的影响。这意味着通过改变人们的饮食以及肠道内微生物的相互作用，可以对每个人肠道处理和分布脂肪的方式作出重要改变。
在这项研究之外，研究人员建立了一个肠道代谢组库，它可以帮助其他科学家定制能够有效处理和分布脂肪的理想肠道环境。这项研究还生成了第一个关于哪些微生物与肠道内的哪些化学代谢物存在联系的综合数据库。这可以帮助其他科学家了解肠道内的细菌是如何影响人类健康的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost