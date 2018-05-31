OECD警告贸易战风险威胁全球经济复苏

经济合作暨发展组织(OECD)周三称，贸易战可能性威胁到了全球经济成长前景，不然全球有望创下40年最低的失业率。
OECD在其半年度经济展望中预计，今年全球经济增速为3.8%，到2019年小幅增至3.9%。
该机构3月份时曾预计今明两年经济增速均为3.9%，此次下调2018年增速预估，是因为坏天气等暂时因素导致今年开局偏弱。
OECD称，预算放松已取代央行刺激成为全球经济增长的主要动力，该组织四分之三的成员国目前预计将放松钱袋子，尤以美国大规模减税最为明显。
在这样的大背景下，OECD整体失业率料在2019年底时降到5%，那将为1980年以来的最低水平，从而为迄今一直不见起色的薪资增长奠定改善基础。
“尽管有这些好消息，但全球前景仍面临巨大风险。这些风险是什么呢？首要的是，应当避免贸易战升级。”OECD代理首席经济学家Alvaro Pereira在半年度经济展望报告的引言中如此写道。
在OECD发出警告之际，美国对欧洲钢铝产品征税的临时豁免将在6月1日到期，此事已经令华府最密切的欧洲盟友们大为光火。
OECD表示，虽然在过去十年里贸易限制的数量已经不断增加，但进一步的行动可能给经济增长带来严重拖累，因当前全球经济相互依存程度比以往任何时候都要高。
**展望**
由于减税措施提振了美国投资，预计今明两年全球最大经济体美国将分别增长2.9%和2.8%。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)料将继续逐步升息，到2019年末将联邦基金利率上调至3.25%。
随着就业市场复苏、薪资反弹，预计今明两年欧元区经济分别增长2.2%和2.1%。预计欧洲央行今年将停止购债，并在2019年下半年上调当前为负值的存款利率。
OECD小幅上调了英国经济增长预期，预计今明两年分别增长1.4%和1.3%。考虑到英国退欧的不确定性，预计英国央行只会缓慢升息。
预计今明两年日本经济分别增长1.2%，劳动力短缺加剧迫使企业增加投资并聘用更多员工。
非OECD国家中，预计中国经济增速将逐步放缓，从今年的6.7%降至2019年的6.4%。信贷条件收紧、政府项目审批更加严格，将导致基础设施投资放缓。
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