外媒称，在有标志性意义的朝鲜半岛南北峰会举行数天后，中国外长王毅将于本周访问朝鲜，成为近年来赴朝访问的中国高层官员之一。
据法新社4月30日报道，中国外交部4月30日发布一份简短声明说，应朝鲜外务相李勇浩邀请，王毅将于5月2日至3日访问朝鲜。
两人曾于4月初在北京会面。而此前数天中国国家主席习近平和朝鲜最高领导人金正恩在中国首都举行了会晤——这是两位领导人自金正恩2011年掌权以来的首次会晤。王毅将成为2007年以来首位访问朝鲜的中国外长。
另据美联社4月30日报道，在韩朝领导人举行历史性会晤后，中国的外交部长本周将访问平壤。
中国外交部发言人陆慷在4月30日发表的声明中说，王毅将于5月2日至3日访问朝鲜。
金正恩上个月对北京进行了他上台以来的首次访问，开启了一系列的外交活动，上周他与韩国总统文在寅举行了会晤。
报道称，长期以来，中国一直呼吁各方进行对话，并欢迎举行峰会作为缓解紧张局势的一种手段。
此外据新加坡《联合早报》网站4月30日报道，韩朝领导人4月27日签署的《板门店宣言》表示，为建立朝鲜半岛牢固的永久性和平机制，努力促成韩朝美三方会谈或韩朝美中四方会谈。
金正恩3月下旬突然对中国进行非正式访问。金正恩向习近平表示，“我们希望同中方加强战略沟通，共同维护协商对话势头和半岛和平稳定”。
文章称，“习金会”抢在韩朝、美朝领导人会谈前上演，让“中国被边缘化”的观点显得苍白。《板门店宣言》发布后，特朗普也两次高调赞扬中国在朝核问题上的作用，称如果没有中国参与，解决朝核问题将更漫长、更艰难。
文章称，姑且不论美朝、韩朝关系要恢复正常还有多少障碍，即使美朝、韩朝关系进展顺利，中国在朝鲜半岛的作用也很难被削弱。
文章称，解决朝核以及朝鲜半岛和平问题远远没有这么简单。在这个过程中，美朝、韩朝关系出现反复甚至倒退都有不小的概率。这恰恰需要中国继续把握朝鲜去核以及半岛和平稳定的大方向。
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