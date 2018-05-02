美韩"萨德"费用之争发酵:美暗示重新谈判 韩咬定对方埋单

美国总统国家安全事务助理麦克马斯特4月30日说，美国确实将承担在韩国部署“萨德”导弹防御系统的费用。
据合众国际社4月30日报道，麦克马斯特重申了美国为该系统支付多达10亿美元的承诺。几天前，美国总统特朗普说，韩国应该掏这笔钱。
麦克马斯特在《福克斯周日新闻》节目中说：“我对韩国方面说，在进行任何重新谈判之前，有关协议是有效的，我们将信守承诺。”
特朗普4月27日说，他希望首尔为“萨德”的部署付钱。他讲这番话之际，韩国政治正处于关键时期。韩国将于5月9日选举新总统。总统竞选领跑者文在寅的发言人说，尽管部署工作已经开始，但应由下届政府来处理“萨德”问题。
麦克马斯特说，他已就有关协议向韩国青瓦台国家安保室室长金宽镇作了保证。
他还在该节目中说：“我最不想做的就是说出与美国总统不一致的话。总统要求我们做的，是考察我们所有的盟友并进行恰当的负担分配和责任分配。我们正在同我们的主要盟友韩国一起考虑这个问题。我们正在同北约一起考虑这个问题。”
据韩联社4月30日报道，特朗普总统近日提出让韩国承担“萨德”部署费用引发巨大争议。就此，韩国青瓦台国家安保室室长金宽镇4月30日与美国总统国家安全事务助理麦克马斯特通电话再次确认“萨德”费用协议内容。但由于双方公布的通话内容不一，导致争议进一步发酵。
金宽镇在通话后表示，双方再次确认了两国有关“萨德”的协议内容，根据协议，韩国政府提供地皮及基础设施等，而“萨德”的建立、运营及维护费用则由美方承担。金宽镇还说，特朗普系站在美国国民的立场才提出希望由盟国承担费用。
但麦克马斯特随后在接受福克斯新闻专访时就“是否对韩方表示美方将遵守此前定下的协议”的提问表示，这并非事实，自己最不想做的就是否定美国总统的发言。他指出，他对韩方所说的是，在双方就有关事宜进行重新谈判前，现有协议是有效的。
报道称，从大框架来看，麦克马斯特与特朗普一样，认为此前定下的协议可能会被打破，也就是公开表明美方有可能就“萨德”部署费用与韩方重新协商。
美国总统国家安全事务助理麦克马斯特4月30日说，美国确实将承担在韩国部署“萨德”导弹防御系统的费用。
据合众国际社4月30日报道，麦克马斯特重申了美国为该系统支付多达10亿美元的承诺。几天前，美国总统特朗普说，韩国应该掏这笔钱。
麦克马斯特在《福克斯周日新闻》节目中说：“我对韩国方面说，在进行任何重新谈判之前，有关协议是有效的，我们将信守承诺。”
特朗普4月27日说，他希望首尔为“萨德”的部署付钱。他讲这番话之际，韩国政治正处于关键时期。韩国将于5月9日选举新总统。总统竞选领跑者文在寅的发言人说，尽管部署工作已经开始，但应由下届政府来处理“萨德”问题。
麦克马斯特说，他已就有关协议向韩国青瓦台国家安保室室长金宽镇作了保证。
他还在该节目中说：“我最不想做的就是说出与美国总统不一致的话。总统要求我们做的，是考察我们所有的盟友并进行恰当的负担分配和责任分配。我们正在同我们的主要盟友韩国一起考虑这个问题。我们正在同北约一起考虑这个问题。”
据韩联社4月30日报道，特朗普总统近日提出让韩国承担“萨德”部署费用引发巨大争议。就此，韩国青瓦台国家安保室室长金宽镇4月30日与美国总统国家安全事务助理麦克马斯特通电话再次确认“萨德”费用协议内容。但由于双方公布的通话内容不一，导致争议进一步发酵。
金宽镇在通话后表示，双方再次确认了两国有关“萨德”的协议内容，根据协议，韩国政府提供地皮及基础设施等，而“萨德”的建立、运营及维护费用则由美方承担。金宽镇还说，特朗普系站在美国国民的立场才提出希望由盟国承担费用。
但麦克马斯特随后在接受福克斯新闻专访时就“是否对韩方表示美方将遵守此前定下的协议”的提问表示，这并非事实，自己最不想做的就是否定美国总统的发言。他指出，他对韩方所说的是，在双方就有关事宜进行重新谈判前，现有协议是有效的。
报道称，从大框架来看，麦克马斯特与特朗普一样，认为此前定下的协议可能会被打破，也就是公开表明美方有可能就“萨德”部署费用与韩方重新协商。
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