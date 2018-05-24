中俄货车有望在两国间自由运货 实现“送货上门”

俄媒称，今年夏天俄罗斯和中国间的货运将迎来根本性变化。一方的汽车承运商将首次能够在另一方境内自由运货，尽管目前主要手续在边境区域进行。这或拉动贸易增长。
据俄罗斯《观点报》网站5月19日报道，中俄6月将签署新政府间协议，俄交通部相信，这份协议将从根本上改变两国间的公路货运。
俄交通部副部长尼古拉·阿萨乌尔介绍说：“我们想为我们的汽车承运商打开俄中全境。汽车承运商目前只能点到点在边境地区运送货物。这种运输对承运商而言没有送货上门有利。”
俄交通部表示，协议将是突破性的，因为这是历史上首次允许俄中运输汽车在两国境内自由通行并在中俄任何地点进行装载和卸货。
2016年向满洲里供货约200次的俄罗斯环球重卡国际贸易公司解释称，目前每趟具体运输的线路要提前定好且不能有偏差，且必须在边境为货物办理手续，因此大多数业务在边境地区进行。结果放置货物的仓库有限，而远非所有仓库都能满足存货要求，拥有必要设备。
报道称，签署汽车货运新协议后，现行固定线路运输制度将被改变，取而代之的是，货车可在俄中任何城市之间运货，就是所谓的送货上门。
环球重卡国际贸易公司指出，“公路运输虽更贵，但胜在运送速度快和货物完好，尤其是对运输温度有要求的食品”。
报道称，5月18日大连至新西伯利亚货物公路运输开始试运行。环球重卡国际贸易公司装载冷藏蔬果的两辆货车和中国的三辆货车上路。它们将在5月28日抵达卸货地点。开通这条线路的目的是对新规定和送货上门的运输方式进行测试，了解沿路基础设施、海关和边境手续办理特点、行政壁垒等等。
环球重卡国际贸易公司认为，俄中商业汽运新规将成为两国间贸易发展的强劲刺激因素，减少运输和物流的经济和时间成本。
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