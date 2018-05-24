英媒：太阳系最早天体或是外来小行星

英媒称，一颗沿巨型气态行星木星的轨道路径环绕太阳旋转——但飞行方向与木星相反——的“外来小行星”，是我们太阳系中已知最早的永久居民。天文学家已经断定它来自另外一个恒星系统。
据路透社5月21日报道，研究人员5月21日称，对该小行星轨道的近距离考察表明，它形成于其他地方，并且在大约45亿年前被旋涡状的气体和尘埃云形成太阳系时所产生的引力俘获。法国蔚蓝海岸天文台的天文学家法蒂·纳穆尼说：“这很有可能是太阳系中最古老的天体。”
这颗名为（514107）2015BZ509或简称BZ的小行星的宽度约为3公里，其组成成分还不知道。BZ绕太阳飞行的方向与太阳系中所有行星以及其他绝大部分天体的飞行方向相反，即沿逆行轨道飞行。而已知的另一个恒星际闯入者——去年在穿越太阳系时被发现的一颗名为“奥陌陌”的雪茄状天体——则与BZ有所不同。
纳穆尼说，“倘若太阳系设有领事处且能够向外来的小行星发放签证的话，那么‘奥陌陌’小行星只拥有短期签证，而BZ小行星获发的是绿卡”，它代表的是永久居留身份。
BZ小行星是利用夏威夷州和亚利桑那州的陆地天文望远镜观察到的。它显然是在自身形成时所处的恒星系与其他恒星系在一个拥挤的恒星星团中发生相互影响时，被甩进恒星际空间的。
纳穆尼说：“太阳系形成于一个恒星星团中，在那里每个恒星都有自己的行星和小行星。这些恒星系互相靠近，再加上它们相互之间的引力影响，帮助了恒星系移除和捕捉小行星。”
巴西圣保罗州立大学天文学家埃莱娜·莫赖斯说：“这颗小行星的运动是与木星的运动同步的。它们在相同的时间内走完环绕太阳的轨道，而飞行的方向则相反。”
报道称，BZ小行星可能与有关地球生命起源的讨论存在联系。莫赖斯说：“这一发现告诉我们，太阳系很可能居住着更多其早年捕捉到的来自太阳系以外的小行星和彗星。这些天体中有些在过去可能与地球发生过碰撞，它们可能携带有水、生物分子甚至有机物质。”
研究人员说，太阳系中另外数十个拥有逆向轨道的天体正在被当作可能的“外来小行星”加以研究。
这项研究发表在英国《皇家天文学会月刊》上。
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