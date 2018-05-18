日报文章：日中关系应超越“包围网”“崩溃论”

日本《朝日新闻》5月17日刊载该报编委吉冈桂子题为《日中关系今后应超越“包围网”和“崩溃论”》的文章称，中日两国一衣带水，日本不应陶醉于“崩溃论”和“包围网”，而是要具备从交往中缓和关系的智慧。摘编如下：
我查了一下自上世纪80年代以来出现在日本全国性报纸上的含有“中国包围网”表述的文章数量，《朝日新闻》是106篇。据日经Telecom21数据库的统计，《产经新闻》有216篇之多，《日本经济新闻》、《读卖新闻》和《每日新闻》分别有129篇、108篇和82篇。其中大约五到六成出现在安倍第二次担任首相后，也就是2012年12月以后。但是，一年前我开始在曼谷常驻，切身感受到了“包围网”一词在亚洲各地正变得愈发空洞。
这7年里，中国经济规模（以美元计价）增长了超过50%，达到日本的2.3倍。这似乎与甚嚣尘上的“崩溃论”形成了此消彼长的关系。而且到访日本的中国人数量也激增至此前的7倍。
从这个意义上说，中国来的客人多了总是好事。即便有摩擦，也能留下真实的记忆。
反倒是十年里访华人数减少了三成的日本人正在脱离现实。我们似乎错过了知晓对方、映照自己、重绘自画像的机会。
想一想，羽田机场的国际化以开通赴首尔的班机为开端，之后又开通了前往上海的航班。推动这一切的是大约20年前创立日中韩领导人会议机制的小渊惠三首相。对于总被要求给予特殊对待的美国的批评，日本也做好了准备，政府绞尽脑汁给出了一个“（羽田到上海）比羽田到石垣岛还要近，相当于国内航线”的理由。
这样近的距离是产生摩擦和紧张的因素，也是促进交往的机会。正因为如此，我们不能陶醉于“崩溃论”和“包围网”，而是要具备从交往中缓和关系的智慧。
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