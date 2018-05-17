伦敦金融桂冠不保？港媒：中国这几个城市将成有力竞争者

港媒称，自英国脱欧公投以来，在英国和欧洲其他国家，人们围绕伦敦金融城作为世界最卓越金融服务中心的地位可能会如何变化展开了激烈辩论。令人失望但并不令人意外的是，评论员、从业者、决策者和学者们的这些争论以一种简单、狭隘、严重以欧洲为中心、甚至带有种族中心主义色彩的方式进行，他们将这个话题作为一场零和博弈对待。
据香港《南华早报》网站5月15日报道，太多的评论员似乎认为，伦敦金融桂冠的“最好”、“最明显”并且“仅有”的竞争者都在欧盟。为证明这种狭隘，可以看看被广泛使用的全球金融中心指数，该指数对所有主要中心进行了排名。今年3月发布的最新报告仍然将伦敦排在第一位，但人们最常提到的欧盟城市却排名不佳。法兰克福排在第20位（下降9位），巴黎第24位（上升2位），都柏林第31位（下降1位），阿姆斯特丹第50位（下降17位）。
相比之下，亚太地区很多主要金融中心在全球金融中心指数中的排名上升了。天津新进入了排名，青岛的排名大幅上升。香港和上海分别排在第三位和第六位，北京和深圳也名列前20位。
该指数还指出，上海和青岛是金融专业人士认为未来会变得更加重要的两大中心。
报道称，当然，这些亚洲竞争对手面临一项艰巨任务，那就是它们不仅要达到伦敦金融实力的深度，还要达到它的广度。在这方面，事实可能证明，中国的金融中心网络十分重要。
报道称，显而易见的三个中心将首先包括香港，作为一个成熟并且高度发达的国际金融中心和通往中国内地的门户，它会吸引知名的全球性商业和投资银行以及财富管理机构、对冲基金和私募股权公司。第二，上海作为一个商业性国际金融中心，它拥有很多金融市场，包括股票、黄金、金融衍生品和外汇，那里还有外国商业、投资和国有银行。第三，北京作为一个政治-金融中心，那里有主要金融监管机构和国有银行。
报道称，总之，英国的脱欧公投带来了一些重要问题，包括伦敦金融城作为顶级全球金融中心的未来前景。然而，这场辩论似乎局限于一种向内看的、聚焦欧盟的讨论。但纵观全局，需要看到的是，这个世纪未来将是亚洲世纪，它的特点是该地区不断增长并且充满活力的经济，尤其是中国的崛起。
全球金融中心指数将中国的几个金融中心包括在内，其中一些表现非常好，这表明全球经济力量正在发生转移，并且中国在国际金融领域越来越重要。可以假定，英国脱欧以后，与伦敦竞争金融服务领域卓越地位的潜在对手将是亚洲的金融中心，例如东京、新加坡和一些中国城市，而不是欧盟城市。
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