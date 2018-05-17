世贸组织判欧盟补贴空客非法 但欧盟并未停止补贴

德媒称，世界贸易组织在长达多年的航空业补贴争端中作出有利于美国的判决。世贸组织认为，欧盟并未遵守停止所有相关援助的要求。这主要涉及欧盟对空客A380和A350机型的补贴。
据德国《明镜》周刊网站5月15日报道，美国随后立即讨论制裁问题。美国贸易代表罗伯特·莱特希泽说：“如果欧盟不最终停止违反规则和损害美国利益，美国将不得不进一步采取行动，对欧盟产品采取反制措施。”
报道称，14年来，这场官司已经过世贸组织各级部门审理，此次为终审判决。争端涉及包括德国在内的欧盟不同国家政府对空客产品的启动资金补贴。相应地，欧盟也对美国非法补贴波音公司提起诉讼。针对这一诉讼的最终判决尚未作出。
波音公司对世贸组织判决欧盟补贴非法一事表示欢迎。这一判决使美国政府有权对欧盟进口品征收巨额报复性关税，以作为补偿。波音公司如此解读世贸组织判决：欧盟罔顾世贸组织此前的多次指示，向空中客车公司提供了超过220亿美元非法补贴。
报道称，空客表示将采取一切必要措施，修正可能存在的错误。空客首席执行官汤姆·恩德斯也提及欧盟针对美国政府补贴波音公司发起的诉讼。世贸组织预计将于今年下半年作出判决。
恩德斯说：“我们期待世贸组织严厉谴责对波音的补贴政策，到时我们将看到总体结果如何。”因此，届时欧洲对波音的制裁力度只会比美国现在发起的制裁更大。
报道称，具体裁决涉及欧盟是否履行了2011年的一项判决。当时，世贸组织仲裁法庭终审决定部分支持美国上诉，建议欧盟取消对空客的违规补贴。世贸组织在本次判决中指出，欧盟并未停止补贴。
世贸组织判决说：“欧盟并未履行仲裁委员会的建议和判决，因为基本补贴依旧存在并（给对方）造成不良影响。”
报道称，几十年来，欧洲的空中客车公司和美国的波音公司不断展开激烈竞争。
不过，根据世贸组织规定，已提供的国家补贴不必偿还。世贸组织更关注的是补偿另一方在不正当竞争中遭受的损失。
世贸组织裁决包含所谓的建议，即被告方如何使自身措施与世贸组织规则相统一。不过，世贸组织无法强制被告方履行相关建议。因为世贸组织本身无权实施严厉制裁。
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