克里米亚大桥开通引西方不满 俄称无需看西方脸色

外媒称，俄罗斯总统普京15日出席了连接克里米亚半岛与俄罗斯本土的桥梁的开通仪式，此举引发乌克兰和西方国家的抗议。
据法新社5月15日报道，身穿牛仔裤和夹克衫的普京驾驶一辆橙色卡车，率领车队通过大桥，从俄罗斯南部的塔曼半岛抵达克里米亚的刻赤市，全程19公里、耗时16分钟。
普京表示，对俄罗斯而言这是“非凡、值得庆祝、历史性”的一天。
克里姆林宫指出，汽车将自16日开始从桥上通行。火车将于2019年底穿越刻赤海峡。对俄罗斯而言，该大桥的建成将有助于减少克里米亚在地理和经济上的孤立。
乌克兰总理弗拉基米尔·格罗伊斯曼在与法新社的访谈中指责俄罗斯用这座桥“嘲弄国际法”。
美国谴责称，在一块“属于乌克兰”的领土上建设大桥是在“巩固非法的吞并”，显示出“俄罗斯持续蔑视国际法的意愿”。
欧盟谴责了“俄罗斯对乌克兰主权和领土完整的又一次侵犯”。
另据俄罗斯卫星通讯社5月16日报道，俄罗斯驻美国大使馆就美国务院对克里米亚大桥开通发表的评论进行回应时称，俄方为了本国居民的利益不会向任何人征求交通基础设施的建设许可。
此前，美国国务院表示，克里米亚大桥开通使美国不安。据美国务院发言人诺尔特称，大桥的建设一定程度上限制了用船只运输货物，因此这影响了以此种方式运输的人、克里米亚和乌克兰。她说，大桥建设不仅加强了俄罗斯对克里米亚的影响，而且还影响了导航。
俄大使馆在脸书网站的评论中称：“可预见华盛顿的不满。但克里米亚是俄罗斯的。”
此外据俄新社5月15日报道，普京出席克里米亚大桥开通仪式。国家元首驾驶卡车，仅用时16分钟就从克拉斯诺达尔边疆区开到了刻赤。
普京在致辞中高度评价了大桥的建设质量和速度。他说：“祝贺你们。这是（桥梁的）第一部分，不，是第一条线路，也许是最重要的线路……一切都高质量、按时甚至提前半年完成。谢谢你们。”
总统还表示，希望跨刻赤海峡大桥的第二部分和第三部分能够按期并以应有的质量交付。
又据德新社5月15日报道，俄罗斯总统普京当天为连接俄罗斯与克里米亚的一座新大桥举行启用仪式。
报道称，启用仪式的几小时前，乌克兰当局对俄罗斯国有媒体“今日俄罗斯”电视台和俄罗斯新闻社在基辅的办公室进行了突击检查。
“今日俄罗斯”电视台总编玛加丽塔·西蒙尼扬在推特上写道：“基辅决定拿克里米亚大桥来报复俄罗斯。”
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