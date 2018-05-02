特朗普拒与蔡英文通话:不希望引发对华关系问题

路透社日前报道总统蔡英文希望与美国总统特朗普再次通电话，外界批评报道过度简化。外交部长李大维今天表示，美方事后有关切此事，看过蔡总统回答全文后，就没有意见了。
蔡总统26日接受路透社专访，被问到是否会与特朗普进一步对话时表示，她当然期待在重要的时刻、关键的事情上面，能有机会跟美国政府有更直接的沟通，也不排除有机会跟特朗普总统本人通电话。
路透社报道简化为“台湾总统说能再次与特朗普通话”。
特朗普则在27日接受路透社专访时表示拒绝，并说他不想在北京展现帮忙遏止朝鲜之际，为中国大陆领导人添麻烦。
李大维表示，路透社事前有提供访问题目，但没有这一题，是突袭式的发问，路透社事后向外交部表达遗憾与歉意，他们的亚洲分社事前不知道华府分社约到特朗普专访。
李大维在立法院答询时说，这个事件国外媒体报道不多,他听了特朗普的回答有点不舒服，但此事意义不大,“觉得没那么严重”，因为台美关系的基础很坚实。
【台湾中时电子报5月1日报道】蔡总统接受路透社专访，大陆第一时间驳斥，特朗普第一时间打脸。政治评论者兼电视主持人黄智贤直言，特朗普直接拒绝通话，也等于明明白白告知全世界，台独已经玩完了！
黄智贤说，特朗普很直白，蔡总统的专访一再表明心迹，直白的程度不输特朗普。直到特朗普火速打脸，说不愿意跟蔡英文再次通电话，总统府只好尴尬地说“本来就没有通话的规划”。黄智贤指出，这篇专访对台美和两岸关系都没有正面意义。
【台湾《中国时振》4月30日社论】题：辩论台独党纲，让两岸路更宽
蔡英文接受路透社专访，希望有机会再与美国总统特朗普通话，却遭到特朗普冷响应，虽然未必代表台美关系降级，却足以显示蔡英文希望与美国结成“价值同盟”的策略落空。两岸关系正处于安危转折的关键节点上，蔡英文政府应以新的思路建构自己的新务实主义。换句话说，除了苦撑待变，蔡英文应该找出其他策略，让台湾早日实现内政和解、经济转型，两岸互惠互助。
长期以来,民进党相信美国信奉民主、自由和人权，基于共同价值和台湾第一岛链关键位置的战略重要性，美日必定不会让中共染指台湾，台湾最终必能摆脱中国。蔡英文日前接受路透社的专访，充分反映这样的信仰。
问题是特朗普显然是“那典型共和党人”，正带领美国从传统价值中淡出，取而代之的是务实的机会主义和“给与取”的折冲。美中在解决朝鲜、贸易或南海等问题时，都以协商取代对抗，追求双赢。如今中国已突破第一岛链,台湾战略地位今非昔比，两岸僵局拖越久，互信越薄，转圜越难。
民进党坚持不承认“九二共识”，可能落得筹码渐失，坐等对岸压力快速累积，这样摆在眼前的现实，民进党岂能无感？
蔡政府执政将满一周年，民调不满意度却高达六成，必须作出改变。蔡英文应勇于带领民进党走出意识形态地窖，发动党内辩论是否应修废“台独党纲”，改提务实可行的两岸政策，让两岸关系正常化带动台湾常态化。
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