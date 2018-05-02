美拟严控中国公民在美“敏感研究”

美媒称，这听起来像是科幻电影中的情节：今年4月，据说中国测试了一种“隐形斗篷”，能让普通战斗机从雷达屏幕上消失。
据美国《纽约时报》网站4月30日报道，美国官员担心，中方的这项技术在一定程度上可能是从某位中国研究人员身上获得的，后者2008年在杜克大学实验室研究类似技术时引发了美方的怀疑。这名研究人员受到美国联邦调查局的调查，但从未被起诉。他最终回到中国，成为一名亿万富翁，并开办了一个研究所，从事一些与他在杜克大学的研究有关的项目。
据知情人士透露，由于担心中国日益增强的科技实力，特朗普政府正在考虑采取严厉措施阻止中国公民在美国大学和研究机构进行敏感研究，以免他们获取科技机密。
报道称，白宫正在讨论是否要限制中国公民进入美国，包括限制中国公民获得某些类型的签证，并对中国研究人员在美国企业和大学从事具有军事或情报价值的项目研究加强规定。目前尚不清楚哪些类型的项目会受到限制，但这些措施可能会打击中美在先进材料、软件和其他技术领域的合作。这些技术在北京发展先进芯片、人工智能及电动汽车等尖端科技的“中国制造2025”计划中处于核心地位。
这些潜在的限制措施是一系列广泛措施的一部分。美国政府认为有必要采取这样的措施，以打击来自中国的日益增强的国家安全威胁。它指责中国向美国公司施压或强迫其交出有价值的商业机密。不过，因为担心间谍行为而阻止中国公民进入美国实验室的做法将意味着中美两国科技领先地位的争夺大幅升级。
报道称，细节仍在讨论中，目前还不清楚可能有多少人会受到影响，但限制措施可能对持有临时签证的研究生、博士后研究人员和美国科技公司雇员产生最大的冲击。每年有超过100万外国留学生在美国学习，其中大约三分之一来自中国。
报道称，特朗普政府限制中国公民的行动可能会导致两国关系进一步恶化。中美市场为全球一些最知名的企业提供了支撑。像苹果、高通、国际商用机器公司和通用电气之类的科技公司纷纷把未来的增长与进入中国市场挂钩。
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