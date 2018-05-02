杜特尔特参观中国军舰大加称赞 中菲关系急剧升温

境外媒体称，菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特5月1日访问了停靠在其故乡的中国军舰。此举表明，尽管在南中国海存在重叠主权声索，但中菲关系仍急剧升温。
据法新社5月1日报道，杜特尔特登上了导弹驱逐舰长春舰，这艘军舰4月30日和其他两艘军舰一起抵达棉兰老岛的达沃市，进行为期3天的友好访问。在此次访问的前一天，杜特尔特代表东盟十国发表主席声明，对中国在南中国海的政策采取了温和立场。
另据菲律宾阿尔托广播系统-纪事广播网络新闻网5月1日报道，菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特似乎对正停靠在其家乡达沃市的中国军舰内部装修印象深刻。
杜特尔特与菲国防部长德尔芬·洛伦扎纳和武装部队总参谋长爱德华多·阿诺一同参观了到访的中国海军军舰。
报道称，参观结束后，杜特尔特对记者说，这些军舰的内部装修“像宾馆一样”。他说：“里面全部铺着地毯，真的就跟宾馆一样。”
杜特尔特还说，他甚至问过中国海军是否能在军舰里招待客人。
杜特尔特说，这次访问是马尼拉和北京建立信任的努力之一。他说：“这是建立信任和表示友好的努力之一……表明我们是朋友。”
报道称，杜特尔特还淡化处理了菲律宾和中国在南中国海问题上的紧张，称开战对两国均无益。他说：“（开战）不会有好处，因为当前任何暴力行动都会导致两败俱伤，没有真正的赢家。”在马尼拉与北京的关系明显好转的背景下，中国军舰进行了这次访问，这也是中国2017年第一次派军舰对外国进行友好访问。
此外据台湾“中央社”5月1日报道，中国大陆三艘海军军舰前往菲律宾访问，菲律宾总统杜特尔特之女、现任达沃市市长萨拉·杜特尔特也特别登舰参观。她表示，希望透过此访加强中菲军事交流与海上合作。
这是2010年4月以来首次有大陆军舰到菲律宾访问，外界普遍认为，这是中国大陆与菲律宾之间关系回暖的象征。
报道称，萨拉也首度登上中国大陆军舰参观，了解舰艇操作与舰上生活，参观对空飞弹发射平台、鱼雷发射装置。
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