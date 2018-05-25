“太干净”可能是儿童白血病主因

没有在生命的第一年接触到正确的细菌可能是导致儿童白血病的主要原因之一。伦敦癌症研究所的梅尔•格里夫斯指出，通过使婴儿接触无害的细菌来启动婴儿的免疫系统，可能会预防急性淋巴细胞白血病。
格里夫斯在对30多年研究的一个综述中认为，急性淋巴细胞白血病很可能是易感染这种疾病的儿童受到各种感染所引发的，因为他们的免疫系统没有被正确地启动。
急性淋巴细胞白血病在英国很罕见，每年英国2000个孩子中会有一例。这种病在富裕阶层中更为常见，各种可能的触发因素从接触辐射到化学污染都被提出过。
但是，格里夫斯认为，这种疾病是由遗传变化的一个两步过程引发的，这一变化导致儿童形成异常免疫系统。
第一步是易患急性淋巴细胞白血病的遗传倾向，这可能是由于婴儿没有机会适当发展其免疫系统造成的。第二步的触发可能是一种常见感染，如季节性流感。
历史记录显示，在流感高发季后半年，儿童白血病达到峰值。如果生命早期很少接触细菌，将对罹患急性淋巴细胞白血病起关键作用，这就可以解释为什么没有接受母乳喂养，在幼儿园不与其他孩子接触，剖腹产或者没有兄弟姐妹的孩子更有可能得这种病。
“卫生假说”非常出名，因为该学说认为现代生活意味着我们很少受到感染，这使得我们更容易患上过敏和免疫系统紊乱等一系列疾病。
但该假说经常被误解为，这表明“富国”太干净了。现在据信真正的问题是，接触多种相对无害的细菌的机会太少。然而，清洁对于防止“诺如”病毒和食物中毒等严重感染的传播仍非常必要。
皇家马斯登医院国民保健制度信托基金会的儿科肿瘤专家唐娜·兰卡斯特说：“这一新研究表明，早期接触感染可能对一些从基因上容易患儿童白血病的孩子是有益的。
不过，这仍需进一步调研，而且让幼儿接触感染必须要权衡感染的风险。未来，可能有办法研制出一种模拟这一过程的免疫接种，以防止患上白血病。”
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