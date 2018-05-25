中美贸易摩擦根源在GDP逆转

日本《中央公论》月刊5月号刊发日本东京大学名誉教授吉川洋的文章《中美贸易摩擦的背后是美国对GDP逆转的焦虑》称，美国同其他国家的贸易摩擦当然不是开始于现在。上世纪80年代的里根总统时期，美国的目标是日本。而现在扮演美国贸易赤字主角的是中国。这次特朗普总统诉诸强硬措施的直接契机，毫无疑问是与中国的大幅贸易收支不平衡。然而，这里面还有着更深层次的原因。摩擦的背景是中国经济的显著增长。
文章称，中国凭借着改革开放以来日新月异的增长，如今已是世界排名第二的经济大国。据国际货币基金组织（IMF）统计，中国人均GDP去年一下子上升至美国14%的水平。虽然只有美国的七分之一，仍有很大差距，但日本人均收入在开始高速经济增长之前的1950年，才只有美国的十四分之一。而这对于拥有14亿人口的国家来说，确实是一个了不起的成就。
文章称，人均收入达到美国七分之一，意味着中国还有进一步的发展空间。中国的人口是美国的4倍以上。在人均收入追赶美国的过程中，经济整体规模也就是GDP水平会超过美国。据英国《金融时报》估算，2030年中国GDP将与美国比肩，2040年将比美国高出30%。也就是说，在今后10年左右时间里，中美GDP将出现逆转。
文章称，这个事实令美国焦虑不已。当然，这是无法避免的。但纵观历史，超级经济大国新旧交替往往不会一帆风顺。从19世纪末开始，新兴国家德国威胁到大英帝国，结果导致第一次世界大战爆发。
中国经济能否超越美国进一步持续增长？文章认为，发达国家经济增长的源头并非人口增加，而是提高人均收入水平的技术创新。如今，中国在“新常态”之下，正从技术创新中寻找经济增长的源头。决定中美两国经济走势的是技术创新。
文章称，目前在“技术水平”方面，美国的确比中国要高。然而，进行技术创新的是人。这里问题的关键是人口的规模。如果说诞生“奇人”的概率一样，那么在中国出现的天才将是美国的4倍。中国最优秀的人才大多到美国的大学留学。过去他们大多在毕业后留在美国，在美国企业和大学就职。但现在大多数留学生选择回到中国，活跃在各行各业。在作为技术创新根基的“人力资本”竞争方面，中国胜于美国。
文章称，21世纪是中国的世纪。如果单就经济而论，需要认识到的是，中国寻求的是人均收入水平的提高和收入分配平等，与日本没有什么两样。
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