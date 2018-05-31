澳洲钓鱼者花2小时钓到全球第二大剑鱼：重872斤

据外媒报道，澳大利亚纽省南岸钓鱼爱好者日前在海上搏斗了近两小时，捉到全澳大利亚最大的一条巨无霸剑鱼──这条鱼重达436.2公斤，这也是全世界第二大的剑鱼。
报道称，来自澳大利亚纽省Ulladulla镇的船长乔治（George Lirantzis），与船员怀恩（Mitch Ryan）、肯恩（Ken）及皮特（Pete Rushton）周日驾乘“Side Affect”号去钓剑鱼。
他们最初没有任何收获，因为一条剑鱼和一条鲨鱼都逃脱了，直至下午3时05分，一条巨大剑鱼才上钓。
船长称：“当那条大鱼咬了鱼饵后，迅速冲向水面后跳出，这是不寻常的，因为大部分鱼都会游回水底，但这条鱼全程都留在水面。整场搏斗在船的50米范围内进行。”
怀恩与该重量级剑鱼角力了1小时50分，它才上钓。四人又花了1小时才把剑鱼搬上船。船长称：“那很快了。钓剑鱼一般要更长时间。有人曾与它们角力23小时50分钟，我们很幸运了。”
四人将剑鱼拉上船后热烈庆祝。船长说：“我们一眼就知道它重超过400公斤，是澳大利亚最大的剑鱼，但没想到是全球第二大。”
全球最大条的剑鱼于1953在智利被捕捉，重536.1公斤。此外，在2015年，两名新西兰渔民花了8小时，捕获了一条370公斤的剑鱼。
据悉，通常大家能钓到的鱼是在80公斤到180公斤之间，如果能钓到300公斤以上的就极其幸运了。
Ulladulla Game Fishing俱乐部主席称，该条全澳最大的剑鱼已被急冻，将制成标本。
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