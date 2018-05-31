美国微软市值超谷歌成第三高科技公司

六年前，谷歌市值首次超越微软。随后谷歌股价一路高歌猛进，而微软则经历了相当长的一段低迷。而这种情况已经发生了改变。在过去的12个月中，微软股价飙升了40%，而同期谷歌股价升幅不到8%。截至周二收盘，微软市值达到7490亿美元，超越谷歌母公司Alphabet，成为全球市值第三高的科技公司。
微软近期的上涨要归功于云计算业务的增长。虽然落后于亚马逊网络服务，但微软云业务的规模比谷歌更大。今年3月，微软重组了Windows和设备部门，并将其工程资源转移到其他部门，其中包括专注于云和人工智能的部门。
微软3月宣布了2014年以来最大的公司重组计划，将Windows操作系统分拆后并入两个新成立的部门，其中一个新部门是“云与AI”事业组，将由云计算和企业集团业务负责人、执行副总裁斯科特·格斯里领导，Windows的核心操作系统平台将并入其中，方便客户在这一平台上建构自己的硬件、应用和服务。全新的事业组将监管微软从Azure云平台到物联网的所有软件产品。有分析师称，微软愿意将焦点从Windows转移走，既证明了市场从个人电脑向移动设备和云端的永久转移趋势，也显示了CEO纳德拉不是一个被光辉历史束缚住手脚的人。
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