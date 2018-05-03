中日韩首脑会谈寻求合作 朝核问题或成重要议题

外媒称，中日韩三国领导人将于5月9日举行自2015年以来的首次三边会谈。此次于日本举行的会谈正值该地区一个繁忙的外交活动期，在上周具有历史意义的朝韩领导人会晤后，东北亚大国的领导人寻求巩固关系。
据美国有线电视新闻网网站5月1日报道，韩国总统办公室1日发表声明说，日本首相安倍晋三将与韩国总统文在寅和中国国务院总理李克强举行一系列会谈，旨在加强三国之间的合作。
报道称，迄今尚无有关峰会的更多细节，包括确切地点。韩国政府1日晚上说，将要讨论的话题包括最近的朝韩领导人会晤和这几个相邻大国之间的关系。
除参加此次峰会，李克强还将对日本进行全面外交访问，期间将会见日本天皇。
另据日本《读卖新闻》5月2日报道，中日韩首脑会谈结束后将发表联合宣言，宣言拟明确写入要求朝鲜完全、可验证、不可逆地放弃核武器与弹道导弹这一内容，中日韩将在敦促已经表明无核化意愿的朝鲜采取具体行动方面保持合作。
报道称，中日韩联合宣言将明确加入对韩朝首脑共识表示“欢迎”的内容，还将就是否表明期待定于6月上旬前举行的美朝首脑会谈取得进展的立场展开讨论。
报道表示，关于针对朝鲜的经济制裁，相对于在完全、可验证、不可逆的无核化实现之前将维持极限施压的日韩，中国主张应在无核化有所进展的同时阶段性放宽制裁。由于存在这样的分歧，将进一步就具体的表述方式进行协调。
宣言中还计划写入三国在强化经贸关系、体育交流等众多领域展开合作的内容，争取早日就中日韩自贸协定达成共识。
报道称，此次中日韩首脑会谈距离2015年11月的首尔会谈已经过去了两年多的时间。中国国务院总理李克强、韩国总统文在寅都将是就任以来首次访日，中日、日韩、中韩也将分别举行会谈。李克强将以“政府贵宾”的身份来访，并会见天皇。
安倍首相1日表示：“中日韩首脑会谈中，我们将就如何让朝鲜走上正途，全面解决绑架、核、导弹问题，如何勾画光明的未来踏踏实实地展开对话。”
此外据《日本时报》网站5月2日报道，首尔方面宣布，中日韩下周将在东京举行三边峰会，这是一场以朝鲜为中心的外交旋风中的最新举动。
报道称，中国国务院总理李克强、日本首相安倍晋三和韩国总统文在寅将齐聚5月9日的会议，这是这三个邻国两年多来首次举行类似会谈。这三个邻国都与朝鲜有着密切的关系——韩国是其邻国，日本或成为朝鲜威胁的目标，中国是朝鲜至关重要的外交支持者和商业伙伴。
安倍日前曾表示：“我们希望在美朝峰会之前确认与文在寅总统的合作。”他说即将到来的峰会“非常重要”。
报道称，在与平壤谈判时，日本一直持强硬立场，但发现自己被边缘化。在东京日益关注是否应该改变策略之际，鹰派的安倍表示愿意与金正恩会面——文在寅在与金正恩会晤期间向其传递了这一信息。
文在寅办公室4月29日说，金正恩回答说“随时愿意与日本对话”，文在寅办公室还说韩国总统将“乐于在两国之间搭建一座桥梁”。
报道称，但文在寅的东京之行将是六年多来韩国领导人首次访问日本，这两个美国盟友之间的关系受困于历史和领土争端。
报道还援引中国外交部的消息称，发言人华春莹证实，李克强将出席在日本举行的三方会谈。
文在寅办公室在一份声明中说，在对东京为期一天的访问中，文在寅将“分享朝韩峰会的成果，并讨论加强三边合作以实现朝鲜半岛无核化和实现和平”的途径。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost