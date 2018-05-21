文在寅将与特朗普“单独会谈” 力促美朝峰会圆满成功

外媒称，韩国总统文在寅和美国总统特朗普20日进行磋商，以确保在朝鲜威胁要退出高级别会谈后，朝美峰会仍能如期举行。
据路透社5月20日报道，韩国总统府说，文在寅和特朗普通话，交谈了约20分钟，双方交换了对朝鲜最近反应的看法。
韩国总统府说：“两位领导人商定保持密切磋商，力促定于下月12日举行的朝美首脑会谈圆满成功。”
文在寅和特朗普定于22日在华盛顿会面，在朝鲜最高领导人金正恩与特朗普在新加坡会面之前。
报道称，尽管4月底举行的历史性朝韩峰会给人们带来了和解的希望，但近日来朝鲜的态度彻底转变。朝鲜的首席谈判代表李善权17日说，如果韩美不停止军演，朝韩会谈就不会恢复。
另据韩联社5月20日报道，韩国总统文在寅将于21日启程访问美国，同美国总统特朗普举行首脑会谈。
舆论普遍预测，韩美首脑将在美方提出的一揽子解决方案和朝鲜提出的阶段性、同步无核化方案之间寻求平衡、缩小分歧。朝鲜最近对韩美表示强烈不满，导致一直顺利进行的无核化进程突然动摇，韩美双方将为挽回局面凝聚力量。
据悉，韩方考虑在文在寅结束访美回国后同朝鲜国务委员会委员长金正恩进行热线电话通话，就访美结果进行沟通。
此外据韩国《中央日报》网站5月19日报道，文在寅总统计划22日与美国总统特朗普在白宫举行首次没有其他工作人员陪同的单独首脑会谈。这将是他们的第四次会谈，也是第一次没有其他人员陪同的单独会谈。
对此，青瓦台高层官员表示，“两位领导人觉得需要在没有顾问在场的情况下进行一次单独沟通”，“预计两人将深入讨论一些问题”。文在寅可能会在会谈中亲自向特朗普总统介绍4月27日韩朝首脑会谈当天自己与朝鲜国务委员会委员长金正恩在步行桥上44分钟的单独谈话内容。
报道称，有分析认为，举行这场没有人陪同的单独会谈与韩国目前所处的困境不无关系。因为在即将于6月12日举行朝美史上首次首脑会谈之前，朝鲜突然转变态度，在韩朝和朝美关系中转变成了强硬模式。韩朝关系遇冷导致文总统所希望的以仲裁者身份通过韩朝首脑会谈推动朝美首脑会谈成功举行的计划出现了差池。
报道表示，韩国外交安全专家普遍关注朝鲜这次发生在韩美首脑会谈之前的举动。从以往的情况看，朝鲜此举可能是想说服文总统在韩美首脑会谈中劝说最近公开提及“先弃核后补偿”的“利比亚模式”的特朗普总统缓和对朝强硬立场。
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