伊拉克大选爆冷：反美的什叶派宗教领袖胜出

伊拉克国民议会选举初步结果近日公布，什叶派宗教领袖穆克塔达·萨德尔领导的“行走者联盟”意外击败现任总理阿巴迪领导的“胜利联盟”，有望主导下一届伊拉克政府的组阁进程。
萨德尔被认为是一个“反美斗士”，多次要求美军彻底撤离伊拉克，并且他也不受什叶派地区大国伊朗的待见。
巴格达大学政治学专家纳吉布·哈拉夫告诉新华社，伊拉克大选在一定程度可以被看成是美国和伊朗在伊拉克影响力的比拼，此次“行走者联盟”在大选中得票领先，表明不少伊民众希望摆脱美国和伊朗两国影响。
不会出任总理
据新华社17日报道，伊拉克独立高等选举委员会13日至15日分三批公布了全国18个省份的国民议会选举初步结果，其中得票最多的是什叶派宗教领袖萨德尔领导的“行走者联盟”，其次是“巴德尔组织”领导人阿米里领导的“法塔赫联盟”，现任总理阿巴迪领导的“胜利联盟”仅位列第三。
分析人士指出，萨德尔阵营的强势崛起或将改变伊拉克政治版图。但由于伊拉克特殊的选举制度规定——有组阁权的议会“最大党团”可以是选举结果揭晓后再重新组成的新联盟，因此现在只能说萨德尔阵营在组阁进程中暂居领先地位，能否最终主导组阁还有待观察，各方围绕组阁权的争夺和博弈将异常激烈。
由于萨德尔本人没有竞选议员，他不会成为新一届政府总理，但有可能参与选择总理候选人。新华社称，可以预见的是，在竞争更为激烈的组阁阶段，萨德尔的选择将影响伊拉克的政治版图。
伊拉克议会共有329个议席，由于单个政党或联盟难以赢得多数席位，票数领先的政党或联盟必须联合其他党派才能组成执政联盟。萨德尔领导的竞选联盟本身也包含多个政党，包括什叶派、逊尼派和世俗政党。
2003年伊拉克战争后，美国主导建立了战后伊拉克政治体系，伊朗则同伊拉克一些什叶派政党来往密切，两国对伊拉克的影响力均大幅提升。
反美且不受伊朗待见
法新社报道，萨德尔尽管是什叶派宗教领袖，且与伊朗方面关系密切，曾长期居住在伊朗，但他反对外来干涉，因此不受伊朗待见。
伊拉克举行议会选举前，伊朗公开表示，不会允许萨德尔阵营执政。路透社报道，12日选举当天，伊朗伊斯兰革命卫队海外行动分队“圣城旅”总司令卡西姆·苏莱马尼抵达巴格达，为伊朗支持的候选人阿米里和前总理努里·马利基站台。
知情人士告诉路透社记者，苏莱马尼正试图说服其他什叶派阵营联合组阁，以阻挡萨德尔阵营执政。萨德尔先前明确表示，不会与伊朗“妥协”，也不会与伊朗支持的阿米里和马利基联合执政。
按照伊拉克战后的教派分权体制，总理由什叶派人士担任，总统和议长分别由库尔德人和逊尼派人士执掌。
萨德尔同时持反美立场，多次要求美军彻底撤离伊拉克。他领导的什叶派民兵曾参与抵抗美军的运动，卷入2006年至2007年伊拉克最严重的教派仇杀。萨德尔后来解散他麾下的民兵组织，参与伊拉克政治进程，逐渐从边缘位置走近政坛中央。
美国五角大楼发言人15日称，美国不偏好任何候选人或政党，而是支持一个公正透明的选举程序。美国国防部长詹姆斯·马蒂斯说，美方“支持伊拉克人民的决定”。
美国目前在伊拉克保持5000多人的驻军规模。如果萨德尔阵营组阁成功，驻伊美军的去留可能会再被讨论。
[新闻人物]
出生名门，父亲因反萨达姆被杀
44岁的萨德尔出身伊拉克什叶派名门，其家族出过许多杰出的宗教学者。他的父亲阿亚图拉穆罕默德·萨迪克·萨德尔曾是什叶派一位宗教领袖，后因公开反对萨达姆政权而遭杀害。
此后，萨德尔继承了父亲的工作，成为一名传经布道的阿訇。他讲经时经常引用他父亲的话，其支持者也常常举着其父萨迪克·萨德尔的画像。
2003年爆发的伊拉克战争打破了伊国内的政治生态平衡，长期被萨达姆政权压迫的什叶派势力得以崛起。萨德尔迅速成为伊拉克政治舞台上不可忽视的人物。
2003年7月，萨德尔建立了自己的民兵武装“迈赫迪军”，这是最早抵抗美军占领的什叶派武装之一。2004年，“迈赫迪军”两次与美军发生大规模军事冲突，迫使美国和伊临时政府承认了萨德尔的政治地位。
萨德尔每次演讲都从反美口号开始，他曾说：“我们只有一个目标，就是把占领者赶出伊拉克。”此外，他还坚决抵制美国流行文化，甚至要求追随者不穿美国品牌服装。随着伊拉克民众对美国军事占领日益不满，萨德尔声望不断提升。
萨德尔在伊拉克中部和南部的什叶派社区拥有众多支持者。位于巴格达以东的萨德尔城生活着数百万什叶派民众，这里也成为了萨德尔的大本营。
从2003年起，萨德尔的支持者开始在萨德尔城为什叶派民众提供食物、饮用水和医疗等服务。烽火乱世，萨德尔成为什叶派穷人眼中的救星。
2015年，萨德尔领导的“国家正直党”与其他政治实体结成联盟，这就是“行走者联盟”。“行走者联盟”致力于争取什叶派底层民众，主张建立技术官僚政府、重建国家基础设施、为穷苦百姓提供教育和医疗服务。
萨德尔不仅是反美斗士，也被民众视为反腐斗士。他和支持者曾多次举行大规模示威活动，抗议政府腐败低效。2016年，萨德尔的支持者突破重重警戒，冲进议会示威。在此次国民议会竞选中，萨德尔领导的“行走者联盟”承诺打击腐败。
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