Facebook Stories日活跃用户达1.5亿 将开始测试广告

5月18日上午消息，Facebook宣布，旗下Stories平台日活跃用户达到1.5亿。从周四开始，Facebook会在美国、墨西哥、巴西的Stories平台上测试广告。
这些广告是视频广告，长度介于5-15秒，用户可以跳过广告。Facebook可以自动将“动态消息”（News Feed）中的广告格式化，加上边框，在底部添加文本，Instagram Stories广告也可以扩展到Facebook Stories平台上。
Facebook产品经理哈吉雅尼（Zoheb Hajiyani）在声明中说：“Stories广告为Instagram带来巨大价值，我们相信在Facebook平台也可以带来价值。确保使用产品的人拥有良好体验，这是我们的头等大事。”
Stories功能于去年3月推出，与Snapchat Stories竞争。用户可以通过Stories发送系列视频或者图片，它们会在24小时之后消失。Facebook旗下WhatsApp也有相似功能，日用户超过4.5亿。到去年11月时，Instagram Stories已经拥有日活跃用户3亿，相当于Snapchat日活跃用户的两倍。Instagram Stories和Snapchat Stories都有广告。
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