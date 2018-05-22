教皇被曝首次对同性恋群体表态：上帝生你如此

以各种言论闻名的教皇方济各又发惊人之语：据一名智利教会性侵害案的受害者、同性恋者胡安·卡洛斯·克鲁斯说，在5月20日方济各与他的私下交流中，方济各说道：“你生来如此，是上帝的旨意。”
克鲁斯对《西班牙国家报》记者表示，教皇方济各在和他的会面中对他说：“你是同性恋，这并不重要。上帝生你如此，爱你如此，因此我不在意。教皇也会爱你如此，你应该对自己的身份感到开心。”
截至目前，梵蒂冈官方和罗马天主教廷并未对此事作出回应。梵蒂冈发言人表示，梵蒂冈不对教皇的私人言论作出评论。
智利天主教会性侵、娈童一案的历史可以追溯至2011年，当时，梵蒂冈已经将被指控娈童的智利神父费尔南多·卡拉迪玛判处终身悔罪。2013年方济各当选教皇时，曾任命与卡拉迪玛关系甚近的神父胡安·巴罗斯为智利南部奥索尔诺（Osorno）教区主教。彼时，乌拉圭主教卡洛斯·克拉齐实际上已经举报了巴罗斯与其他神父的不当行为，但未引起梵蒂冈重视。
在任命决定宣布后，智利国内外舆论一片哗然，陆续有受害者发声抗议。
今年1月，方济各来访智利后，表示对巴罗斯的指控完全是“无稽之谈、诽谤”，并说他“个人相信（巴罗斯）是清白的”。
但是，紧随其后，被梵蒂冈派出调查此事的两名神父在四月发回了近2300页的报告，证实了性侵丑闻的真实性。方济各写下了近10页批注，并紧急召集智利所有主教到梵蒂冈进行会见，承认自己“犯下了严重错误”。他还邀请包括克鲁斯在内的三位受害者来到梵蒂冈自己的住处，进行私人会谈，并进行道歉。
克鲁斯说，与教皇的见面非常愉快，“我相信（方济各）是一个好人，他愿意做正确的事情，但很不幸，他听信了周围一些心术不正的人。他们得离开。”
5月18日，33名来自智利的主教正式签署了文件，向教廷请求辞职。梵蒂冈暂未作出回应。
方济各早在2013年就对同性恋话题做出过表态：在一次采访中，有记者提问方济各梵蒂冈圣彼得教堂是否存在专为同性恋者准备的大厅，方济各说道：“如果一个同性恋者寻求主，我凭什么论断他？你不能够歧视或边缘化这些人。”
同年，他还对一个记者说：“有人曾挑衅地问我我是否接受同性倾向，我用另一个问题回答他：‘告诉我，如果上帝面对着一个同性恋者，他是会接受这个人并给予他爱，还是会拒绝并谴责这个人？’”
方济各2013年的言论曾在天主教内掀起轩然大波，而据教皇的传记作者Austen Ivereigh说，这一次最新言论可能是方济各“最为强势”的一次表态。Ivereigh还说，过去当方济各担任布宜诺斯艾利斯同性恋群体的精神导师时，他私下可能就做出类似的表态。
在罗马天主教的教义中，异性恋婚姻以外的任何性行为都被列为罪。方济各的态度表明，他或许并不相信人是后天选择成为同性恋者的，而是天生就是。
美国耶稣会牧师詹姆斯·马丁表示，“在我记忆中，教皇从未对同性恋者表态说他们生来如此。”马丁在2017年出版的《建造桥梁》一书中敦促教会和LGBT团体之间建立更紧密的联系，“方济各表达了和生物学家、心理学家同样的观点：你无法选择自己的性取向。这对于许多同性恋天主教徒是极大的安慰，因为神父们一直告诉他们，他们选择了自己的性取向，因而是罪。”
英国天主教媒体The Tablet驻梵蒂冈记者克里斯托弗·兰博认为，方济各的表态具有重大意义，也是教廷改变传统态度的一个标志。“这比‘我要如何评判’更进一步，到了‘你是被主爱着的，’”兰博说。他还认为，虽然这一表态并未改变教义和教廷的主流观点，但方济各展现出了对同性恋天主教徒的接纳。
现有的《天主教教理》指出，同性恋倾向产生的“心理原因没有很好的解释。”
《天主教教理》说，“根据《圣经》，同性恋是严重的亵渎行为，传统上来说，同性恋一直被认为是一种内在紊乱。”但是，它也说明同性恋者“需要被教会尊重、同情、呵护。”
方济各与天主教保守派人士也曾就同性恋问题产生过冲突。在2017年，全球20多个国家逾60名教职人员和宗教学者联名上书，控诉教皇方济各“支持异端立场”。
这封信控诉方济各为教徒灌输“奇怪学说”，并要求他公开进行更正。据称，这封收集了40人签名的信件于上月11日寄送至方济各手中，但由于后者始终未做出任何回应，联署群体于当地时间24日正式将信件内容公开，还额外增加了22人的签名。
CNN称，对教皇联署上书在天主教历史上堪称罕见，类似举措要一直追溯到公元1333年的若望二十二世执掌教廷时期，因而此信也被称为“划时代行动”。但是，方济各在天主教这一传统宗教与现代生活和社会议题的融合方面所做的努力和革新依然让他在教徒中拥有非常高的支持率。
在其他方面，方济各也表现出了对进步政治和人道主义的开放态度。
方济各是环保议题的积极支持者，曾经在2015年与前美国总统奥巴马的会面中对某些共和党人否认气候变化的论调表示反对。“气候变化是一个当下的问题，不能留给下一代解决，”方济各说。他还认为，政府在环保方面的责任不仅是为了地球的未来，还是为了发展中国家的人民，他们才是环境恶化的受害者。
在2017年与特朗普的会面中，方济各送给了这位公然表示气候变化是“一派胡言”“阴谋”的总统一份184页的通谕。在通谕中，他表示气候问题的本质是道德和精神问题，并批判了地方和国家政府对此的消极回避态度。
同时，他也积极在难民问题上发声，在2016年，他曾把希腊莱斯沃斯岛上面临遣返离境的叙利亚难民带回罗马，为他们提供避难所，以此驳斥欧盟拒绝接受难民和移民的政策。“在作为统计数字之前，难民首先是人，”方济各说。
在2017年会见缅甸罗兴亚难民时，方济各表示了对他们的接纳，并为他们祈祷。他为“世界对他们的冷漠”表示道歉，并说，“在今天，上帝的名字也叫‘罗兴亚’”。
“也许我们能做的不多，但是你们的悲剧，我们记在心里，”方济各说。
来自阿根廷的方济各是罗马教廷首位来自拉丁美洲和南半球的教皇，也是继格里高利三世（叙利亚）以来首位来自欧洲以外地区的教皇。在进入神学院前，他曾学习化工专业，并在夜店当过保安。在阿根廷担任红衣主教期间，他在政治方面就十分活跃，曾被阿根廷总统基什内尔夫妇视为政敌。
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