"英经济进入更年期"说引众怒 英央行副行长为不当言论道歉

英媒称，“萎靡”“疲软”“不振”等词是人们熟知的形容经济不景气的词。但用特指女性“更年期”的词形容经济则给英格兰银行副行长带来了麻烦。
据英国广播公司网站5月18日报道，英格兰银行副行长本·布罗德本特的这个比喻的确罕见——经济进入“更年期”。这个词通常指女性进入绝经期。
事情始于布罗德本特接受英国《每日电讯报》记者的采访。他谈到英国经济在2008年世界金融危机之后一直停滞不前，最新的2018年一季度数字显示，经济“过了高峰期，不再有活力”。
他还解释，如今的经济不景气很像19世纪末期的英国经济，好比到了女性“更年期”。此言一出让很多人大为诧异。
报道称，有人（尤其是女性）认为，此言差矣：首先，女性除了生育能力，还有其他很多能力，生儿育女并非女性的唯一功能！其次，女性即便到了绝经期，不再有生育能力，也仍然有其他方面的创造力。
惹来如此公愤，布罗德本特马上公开道歉，称自己“用词不当，有所冒犯”。他还说，生育力影响“我们每个人，不分年龄和性别”。
报道称，他之后在英格兰银行内部又发了一封信，表示“诚心诚意地致歉”，说自己不该用这个词，因为它“有年龄歧视和性别歧视的言外之意”。
报道认为，要说布罗德本特本人存心歧视女性，恐怕有失公允。他还说，女性有更年期，男性也有更年期，到了这个阶段无论男女都丧失了生育能力。
不过，正如英国布里斯托大学经济学女教授莎拉·史密斯所说，布罗德本特再怎么解释也于事无补了。
有人认为，英国舆论此次对他的用词有些过于敏感、过分解读了，他只是不小心说错话而已。
英国《卫报》发表社评呼吁身为英格兰银行副行长的布罗德本特“专注于诊断经济好坏，不要把女性的身体扯进来”。
报道称，毕竟，更年期指的是一个不可逆转的生命阶段，而英国经济虽然处于脱欧的混乱局面，但并非不可挽回、无可救药。
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