美媒:特朗普为方便发推 连续5个月拒接受手机安检

美国总统特朗普喜爱通过在推特上发文表达自己的观点，而为了更加方便发推，他被曝甚至拒绝了对其手机施加的额外安全措施。媒体对此表示，这可能使其设备更容易受到监视或是遭到黑客攻击。
据美国《国会山报》及《政客》网站21日报道，一位来自美国政府的官员透露，特朗普至少使用两部来自白宫的苹果手机。其中一个仅用于拨打电话，另一个则只提供推特（Twitter）应用和一些新建站点。
据官员表示，特朗普的助手们曾努力说服这位总统每个月都更换其用于发推的电话，但特朗普却予以拒绝，称这样做的话“太不方便”。《政客》则表示，特朗普已经有长达5个月的时间没有让安全专家检查其用于发推的手机，而目前尚不清楚他进行通话的手机多久会更换一次。
特朗普的这一在安全协议上的“突破举动”也与前任政府不同。据悉，在奥巴马执政时期，他的电话每30天就会接受一次检查，以判定是否存在可能的黑客行为和其他的可疑活动。
报道还指出，特朗普用于通话的手机包括一个摄像头和一个麦克风，黑客可以使用该摄像头和麦克风访问这一设备。不过，这两个手机上的GPS都已停用。一位前国家安全官员则表示，特朗普拒绝额外的安全措施可能会使他处于危险之中，因为他是黑客的主要目标。
目前，白宫方面拒绝对相关报道发表评论。白宫已经禁止员工在工作中使用他们的个人手机。
特朗普于2009年注册推特账号，截至目前已经拥有5210万粉丝。彭博社2017年8月曾报道称，假若美国总统特朗普将他的个人推特账号删除，且从此不再发布推文，那么推特可能损失20亿美元（约133亿人民币）的市值，约占这家美国社交媒体公司市值总额的五分一。
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